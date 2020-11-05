Нет ничего вечного, но двигатель тюнингованного Lexus IS F, который эксплуатировался в режиме повышенных нагрузок, выглядит невероятно идеальным.

По крайней мере, верхняя часть мотора выглядит так, будто он только что сошел с конвейера.

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Это видео не станет неожиданностью для механиков, будь то профессионалы или гайковерты. Toyota имеет заслуженную репутацию качества на протяжении десятилетий и Lexus, по умолчанию, является частью этой репутации. Видео от канала Wrench Every Day показывает Lexus IS F 2008 года выпуска.

Lexus представил своего конкурента BMW M3 в 2007 году-седан IS F с 5-литровым V8 мощностью 416 лошадиных сил. В этом видео автомобиль имеет в запасе более 450 сил, поскольку он оснащен дополнительными компонентами. На одометре спорткара 220 000 миль – более 350 тысяч километров. По меньшей мере 45 000 последних миль автомобиль эксплуатировался в интенсивном режиме трек-кара.

Значительная часть видео посвящена тому, насколько дорогими являются оригинальные запчасти для Lexus, вместе с тем автор видео делится хитростями, как найти более доступную альтернативу. Наконец, когда мастер собрал все необходимые компоненты, перешел непосредственно к сервису двигателя.

Под верхней крышкой, несмотря на 220 000 миль пробега, головки выглядели чрезвычайно чистыми и без нагарного накопления, которое случается от несвоевременной замены масла или из-за его низкого качества.