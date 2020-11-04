Дрэг-рейсинг на грузовиках без всякого тюнинга – не тот случай, когда от скорости закладывает уши, но он отвечает на вопрос, который, возможно, волновал водителей дальнобойщиков. А еще за ним интересно наблюдать.

Канал CarWow поделился видео с очередным нестандартным видео об автомобилях, в котором приняли участие современные тягачи.

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В противоборстве приняли участие Mercedes-Benz Actros и Scania R500. Оба тягача имеют колесную формулу 6x2, но в некоторых заездах одна ось была поднята, оставляя привод лишь на двух осях.

Actros оснащен 10,7-литровым двигателем мощностью 480 л. с. Производительность 13-литрового мотора Scania составляет 500 л. с. эти рабочие машины абсолютно не предназначены для подобных испытаний, однако для них создали все необходимые условия для соревнования – широкую ровную трассу на взлетной полосе аэродрома и отсутствие фуры с грузом позади. Впрочем, были проведены заезды и с полностью нагруженными прицепами – для достоверности.

Первые 6 минут 15-минутного видео ведущие разбирались с органами управления грузовиков и, как дети, увлекались мягкой подвеской кабины.

По регламенту были проведены несколько заездов в разных условиях: без прицепов с места, с гружеными по 44 тонны прицепами с места и с хода, а также был проверен тормозной путь обеих машин.