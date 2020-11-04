Дрег-рейсінг на вантажівках без жодного тюнінгу – не той випадок, коли від швидкості закладає вуха, але він відповідає на питання, яке, можливо, хвилювало водіїв далекобійників. А ще за ним цікаво спостерігати.

Канал CarWow поділився відео з черговим нестандартним відео про автомобілі, в якому взяли участь сучасні тягачі.

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У протиборстві узяли участь Mercedes-Benz Actros та Scania R500. Обидва тягача мають колісну формулу 6x2, але в деяких заїздах одна вісь була піднята, залишаючи привід лише на двох осях.

Actros оснащений 10,7-літровим двигуном потужністю 480 к.с. Продуктивність 13-літрового мотора Scania складає 500 к.с. Ці робочі машини абсолютно не призначені для подібних випробувань, однак для них створили усі необхідні умови для змагання – широку рівну трасу на злітній смузі аеродрому та відсутність фури з вантажем позаду. Втім, були проведені заїзди і з повністю навантаженими причепами – для достовірності.

Перші 6 хвилин 15-хвилинного відео ведучі розбиралися з органами управління вантажівок і, як діти, захоплювалися м'якою підвіскою кабіни.

За регламентом були проведені кілька заїздів в різних умовах: без причепів з місця, з навантаженими по 44 тонни причепами з місця і з ходу, а також було перевірено гальмівний шлях обох машин.