Це, здається, перший апарат серед собіподібних, що виглядає однаково добре на землі і в повітрі. А ще у нього чудова схема трансформації.

Автор цього проекту – чоловік на ім’я Стівен Кляйн, має значний досвід у аеронавтиці та є затятим ентузіастом нового виду транспорту: літаючих автомобілів. Його фірма KleinVision показала на відео перший політ концепта під назвою AirCar.

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Ми бачили вже чимало концептів і прототипів гібридних транспортних засобів, що теоретично можуть працювати на асфальті та в повітрі, однак в одних справа так і не дійшла до польотів, інші навіть на дорогу ніколи не виїжджали, а деякі такі потворні на вигляд, що про їх появу в реальному житті не хочеться навіть думати. KleinVision AirCar вдалось збудувати функціональний і гармонічний наземно-повітряний апарат, який дійсно працює.



AirCar дозволяє водієві швидко перейти з дорожнього режиму в повітряний, буквально натисканням кнопки автоматично розгортаються та складаються, поки пасажири залишаються в салоні. Під час трансформації задня частина машини витягується, щоб забезпечити оптимальні льотні характеристики.

Незважаючи на те, що транспортний засіб справді виглядає набагато краще, ніж попередні спроби, які ми бачили на літаючих автомобілях, він все ще не є непомітним на дорозі. Звичайно, можливість заховати крила під лінією кузова – це величезна перемога, але важко ігнорувати масивне крило та гвинт ззаду.

Отже концепція працює і виглядає добре, але є ще дві речі, які стоять на заваді появи таких літаючих машин у продажу: необхідність отримання посвідчення водія та ліцензії пілота, а також дозвіл на експлуатацію транспортного засобу від держави. У Європі лиш нещодавно був отриманий перший дозвіл на експлуатацію літаючого автомобіля, однак тільки на дорогах, а не в небі.