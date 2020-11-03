Это, кажется, первый аппарат среди себеподобных, что выглядит одинаково хорошо на земле и в воздухе. А еще у него замечательная схема трансформации.

Автор этого проекта – мужчина по имени Стивен Кляйн, имеет значительный опыт в аэронавтике и является ярым энтузиастом нового вида транспорта: летающих автомобилей. Его фирма KleinVision показала на видео первый полет концепта под названием AirCar.

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Мы видели уже немало концептов и прототипов гибридных транспортных средств, которые теоретически могут работать на асфальте и в воздухе, однако у одних дело так и не дошло до полетов, другие даже на дорогу никогда не выезжали, а некоторые такие уродливые на вид, что об их появлении в реальной жизни не хочется даже думать. KleinVision AirCar удалось построить функциональный и гармоничный наземно-воздушный аппарат, который действительно работает.

AirCar позволяет водителю быстро перейти из дорожного режима в воздушный, буквально нажатием кнопки автоматически разворачиваются и складываются, пока пассажиры остаются в салоне. Во время трансформации задняя часть машины вытягивается, чтобы обеспечить оптимальные летные характеристики.

Несмотря на то, что транспортное средство действительно выглядит намного лучше, чем предыдущие попытки, которые мы видели на летающих автомобилях, он все еще не является незаметным на дороге. Конечно, возможность спрятать крылья под линией кузова – это огромная победа, но трудно игнорировать массивное крыло и винт сзади.

Значит концепция работает и выглядит хорошо, но есть еще две вещи, которые стоят на пути появления таких летающих машин в продаже: необходимость получения водительского удостоверения и лицензии пилота, а также разрешение на эксплуатацию транспортного средства от государства. В Европе лишь недавно было получено первое разрешение на эксплуатацию летающего автомобиля, однако только на дорогах, а не в небе.