Китайский стартап, специализирующийся на электрокарах, заявил о своем желании подняться в небо, с новым концептом, представленным в Пекине.

Компания Xpeng Motors – одна из многих китайских фирм, которые хотят откусить кусок пирога от бизнеса Tesla, однако, в отличие от других, имеет за собой таких мощных инвесторов, как Alibaba и Xiaomi, а недавно вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу, заработав полтора миллиарда долларов.

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Концепт Xpeng Kiwigogo демонстрирует возможность транспортировать двух пассажиров, левитируя на высотах от 5 до 25 метров. Мощность для восьми пропеллеров поступает от электромотора.

Компания заявляет, что проект летающего транспорта усиливает исследования мобильности, электрификации и цифровизации. Отмечается, что концепт позволит “детально оценить перспективы воздушного транспорта, прежде чем продолжать любые существенные инвестиции в эту сферу”.

Xpeng работает над пассажирским октокоптером уже семь лет, провела около 10 000 испытаний относительно безопасности и имеет 15 патентов на разработки для этой летающей капсулы.

Сейчас правовые нормы являются основным препятствием для развития воздушных аппаратов eVTOL (электрический, с вертикальным взлетом и посадкой), но многие компании стараются подготовиться к выпуску такого транспорта, когда законодательство позволит его использования.

Фото: концепт пассажирского коптера Xpeng Kiwigogo / Carscoops