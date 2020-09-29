Особый материал с виду напоминает привычный карбон, но изготавливается из натуральных растительных волокон.

Детали для обвеса и кузовные панели спорткара Porsche Cayman изготовлены из материала, в основе которого лежит лен и древесина бальзы – родственника баобаба.

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Если нужно больше клетчатки, лучшим вариантом будет, ближайший продуктовый магазин с зерновыми продуктами. Владельцы спортивных автомобилей вскоре могут получить другой вариант: ближайший дилерский центр Porsche. Фирма начала экспериментировать с кузовными панелями на растительной основе еще в 2016 году и теперь перешла к финальной стадии реальных испытаний на треке.

Для Porsche 718 Cayman GT4 были изготовлены передний и задний бамперы, передний спойлер, передняя и задняя крышки (капота), брызговики и диффузор из натуральных материалов, которые заменяют металл и пластик в процессе производства. Они являются неструктурными компонентами, поэтому металл нельзя полностью исключить из конструкции автомобиля, однако они примерно равны карбоновым деталям по массе и жесткости. И они соответствуют тем же стандартам качества.

Фото: Porsche Cayman с кузовными панелями из растительного композита / Porsche

Лен – чрезвычайно универсальное растение, масло которого можно готовить с картофелем и свеклой или использовать, как отвердитель в шпаклевке. Porsche отмечает, что для изготовления дверей и заднего крыла используется другой композит на основе бальзы. Это мягкое дерево, которое ценится компаниями, которые изготавливают доски для серфинга и ракетки для настольного тенниса.

Материалы на основе натурального волокна поглощают вибрации лучше, чем композиты, такие как пластик и углеродное волокно, и они разбиваются на более мелкие, неострые куски. Создать деталь, которая сможет пережить гонку, является сложной задачей, но сделать такую, которая способна выдержать десятилетия или более четырехсезонного использования – еще сложнее. Поэтому вряд ли такая панель появится на вашем следующем Cayenne.

718 Cayman GT4 с “растительным кузовом” примет участие в 24-часовой гонке на Нюрбургринге 2020 года. Если все пойдет хорошо, обвес, скорее всего, будет предложен частным гонщикам компанией Manthey Racing. Цены не объявлены.

Детали на растительной основе в прошлом

Другие производители автомобилей пытались ввести естественные волокна в процесс производства. В 1941 году, когда промышленники переживали из-за дефицита стали, Генри Форд представил автомобиль, панели кузова которого в основном изготавливались из конопли. Концепт так и не дошел до производства.

Другой пример – Трабант 601 из Восточной Германии. Панели кузова этого авто были изготовлены с использованием хлопкового материала под названием Дуропласт. После падения Берлинской стены немецкие ученые пытались переделать 601-е, кормя их голодными до хлопка бактериями, которые, как сообщается, могут съесть детали одного автомобиля за 20 дней.