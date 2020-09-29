Особливий матеріал на вигляд нагадує звичний карбон, але виготовляється з натуральних рослинних волокон.

Деталі для обвісу та кузовні панелі спорткара Porsche Cayman виготовлені з матеріалу, в основі якого лежить льон та деревина бальзи – родича баобаба.

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Якщо потрібно більше клітковини, найкращим варіантом буде, найближчий продуктовий магазин із зерновими продуктами. Власники спортивних автомобілів автомобілів незабаром можуть отримати інший варіант: найближчий дилерський центр Porsche. Фірма почала експериментувати з кузовними панелями на рослинній основі ще у 2016 році і тепер перейшла до фінальної стадії реальних випробувань на треку.

Для Porsche 718 Cayman GT4, було виготовлено передній та задній бампери, передній спойлер, передня та задня кришки (капоти), бризговики та дифузор з натуральних матеріалів, які замінюють метал та пластик у процесі виробництва. Вони є неструктурними компонентами, тому метал не можна повністю виключити з конструкції автомобіля, однак вони приблизно рівні карбоновим деталям за масою та жорсткістю. І вони відповідають тим самим стандартам якості.

Фото: Porsche Cayman з кузовними панелями з рослинного композиту / Porsche

Льон – надзвичайно універсальна рослина, олію якої можна готувати з картоплею та буряком або використовувати, як затверджувач у шпаклівці. Porsche зазначає, що для виготовлення дверей та заднього крила використовується інший композит на основі бальзи. Це м’яке дерево, яке цінується компаніями, котрі виготовляють дошки для серфінгу та ракетки для настільного тенісу.

Матеріали на основі натурального волокна поглинають вібрації краще, ніж композити, такі як пластик і вуглецеве волокно, і вони розбиваються на більш дрібні, негострі шматки. Створити деталь, яка зможе пережити гонку, є складним завданням, але зробити таку, яка здатна витримати десятиліття чи більше чотирисезонного використання – ще складніше. Тому навряд чи така панель з’явиться на вашому наступному Cayenne.

718 Cayman GT4 з “рослинним кузовом” візьме участь у 24-годинній гонці на Нюрбургрінгу 2020 року. Якщо все піде добре, обвіс, швидше за все, буде запропонований приватним гонщикам компанією Manthey Racing. Ціни не оголошені.

Деталі на рослинній основі в минулому

Інші виробники автомобілів намагалися вводити природні волокна в процес виробництва. У 1941 році, коли промисловці переживали через дефіцит сталі, Генрі Форд представив автомобіль, панелі кузова якого в основному виготовлялися з конопель. Концепт так і не дійшов до виробництва.

Інший приклад – Трабант 601 зі Східної Німеччини. Панелі кузова цього авто були виготовлені з використанням бавовняного матеріалу під назвою Дуропласт. Після падіння Берлінської стіни німецькі вчені намагалися переробити 601-і, годуючи їх голодними до бавовни бактеріями, які, як повідомляється, можуть з'їсти деталі одного автомобіля за 20 днів.