Китайський стартап, що спеціалізується на електрокарах, заявив про своє бажання піднятись у небо, з новим концептом, представленим у Пекіні.

Компанія Xpeng Motors – одна з багатьох китайських фірм, що хочуть відкусити шматок пирога від бізнесу Tesla, однак, на відміну від інших, має за собою таких потужних інвесторів, як Alibaba та Xiaomi, а нещодавно вийшла на Нью-Йоркську фондову біржу, заробивши півтора мільярди доларів.

Також цікаво: Porsche створила обвіс для Cayman з трави та дерева

Концепт Xpeng Kiwigogo демонструє можливість транспортувати двох пасажирів, левітуючи на висотах від 5 до 25 метрів. Потужність для восьми пропелерів надходить від електромотора.

Компанія заявляє, що проект літаючого транспорту посилює дослідження мобільності, електрифікації та цифровізації. Зазначається, що концепт дозволить “детально оцінить перспективи повітряного транспорту, перш ніж продовжувати будь-які суттєві інвестиції в цю сферу”.

Xpeng працює над пасажирським октакоптером вже сім років, провела приблизно 10 000 випробувань на безпеку і має 15 патентів на розробки для цієї літаючої капсули.

Наразі правові норми є основною перешкодою для розвитку повітряних апаратів eVTOL (електричний, з вертикальним зльотом і посадкою), але чимало компаній намагаються підготуватись до випуску такого транспорту, коли законодавство дозволить його використання.

Фото: концепт пасажирського коптера Xpeng Kiwigogo / Carscoops