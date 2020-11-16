Это странное творение не плавает, но привлекает внимание на дороге не хуже яхты.

Тим Лоренц из города Спокейн в штате Вашингтон превратил кабриолет Chrysler LeBaron в сухопутную лодку, которую назвал Ла Бота. И сделал это со скудным бюджетом.

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Автор необычного проекта объясняет, что всегда хотел иметь кабриолет и моторную лодку, а однажды подумал о том, что замечательно было бы объединить эти две вещи в одну.

"Жена не позволила бы мне потратить на эту прихоть много денег, поэтому бюджет у меня был ограничен”, – рассказывает Тим Лоренц. Он нашел старый Chrysler LeBaron за 700 долларов, а также корпус катера за 100 долларов, а затем в своем гараже соединил их воедино.

Борта катера буквально одеты на кузов автомобиля, а его дно отрезано. Спереди и сзади были проведены работы по сопряжению линий водного и дорожного транспорта. Автомобиль стал на 30 сантиметров шире из-за такого “костюма” и способен передвигаться только на небольшой скорости, а доступ внутрь возможен только с перекидыванием ног через борт. Но ни один из недостатков не смущает владельца, который радуется улыбкам окружающих.