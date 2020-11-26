Энтузиаст из Англии работает над тюнингом хэтчбека Nissan Micra и создал для него совершенно экстраординарный каркас безопасности. Сообщество энтузиастов Micra в Facebook без ума от этого шедевра, и работает он так же хорошо, как выглядит?

"Сама лишь мысль об этом казалась безумием, но вот: 2-3 недели работы с трубами и мой вызов урагану брошен. Пришлось изрядно поработать над ним и было непросто, но теперь мы рады, как все получилось. Осталось еще несколько сварных швов, чтобы можно было назвать работу завершенной”, – пишет Сэм Ворбьортон, автор проекта, в сообществе Micra Mafia.

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Портал The Drive связался с Сэмом, чтобы выяснить, насколько функциональной получилась эта “клетка”. Автор проекта пояснил, что Nissan Micra для него является первым тюнинг-проектом, на котором он решил испытать свои силы. "Я вручную раскатал арки, заменил все электрические провода, а затем решил построить клетку. Это была моя первая попытка построить каркас, но стандартные решения меня не устраивали – я люблю особые вещи”, – рассказывает Сэм.

Что же касается основной функции, которую должен выполнять каркас безопасности в автомобиле, то Федерации автоспорта (FIA) не стоит волноваться, поскольку Сэм даже не планирует делать с автомобилем что-то за пределами гаража. "Реального назначения у моего автомобиля нет, кроме того, чтобы быть тренажером для моих навыков в автослесарном деле, поэтому и проверить каркас на прочность и защиту не получится. Впрочем, основой для клетки Сэм служил стандартный шеститочечный каркас безопасности образца FIA, крестовые перепонки которого были заменены на солнцеподобный водоворот.

"Возможно, это не самая практичная вещь с точки зрения денежных затрат или веса, но на самом деле это не имеет значения для искусства”.

Фото: артистичный каркас безопасности / Sam Warburton