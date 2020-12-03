Дизайнер Роман Прядько узяв за основу головні риси луцького всюдихода та надав їм сучасного вигляду. Вигляд автомобіля виявився суперечливим.

Рендери “Волині” Роман Прядько опублікував на своїй сторінці у Facebook, де їх помітив портал IXBT. Концепт має виражену “спадковість поколінь”, виконаний в дусі часу, але коментатори впізнають у ньому зовсім інші машини.

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Зовні модернізований ЛуАЗ-969 нагадує симбіоз раннього Toyota RAV4 та Pajero Pinin, а хтось бачить у ньому ще й Suzuki Jimny та Jeep Wrangler. Однак варто відзначити і власні цікаві ідеї дизайнера, як розщеплені надвоє фари та віконна стійка, що продовжується на даху, перетворюючись на тримач для додаткової оптики. На ескізах інтер'єру також можна знайти чимало цитат, наприклад, з округлими формами салону Fiat 500X.

Фото: ескізи та рендер сучасного ЛуАЗ 969 / Роман Прядько

Разом з “ЛуАЗом”, Роман показав відредагований вигляд класичного “Москвіч 2140”. Особливо добре вдалась інтерпретація передньої частини, у якій безпомилково впізнається “Москвіч”. А в салоні навіть вдалось зберегти архітектуру – розміщення дефлекторів, приладів та блоку органів управління.

Фото: рендери сучасного “Москвіч 2140” / Роман Прядько