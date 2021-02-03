Ответственность за создание уникального купе с видом концепт-кара несет ателье West Coast Customs.

Поп-певец Джастин Бибер известен своей страстью к автомобилям и тюнингу – например, он был первым, кто заказал широкий обвес для Ferrari. Теперь Бибер пошел дальше и пожелал получить уникальное купе Rolls-Royce, для создания которого также понадобилось расширение кузова.

Также интересно: Брутальный суперджипе Rezvani Tank покрасили в нежно-розовый цвет

В 2019 году Rolls-Royce представил концепт 103EX – шоукар, созданный для демонстрации направления дизайна будущих моделей роскошного бренда. Эффектный концепт имел несколько технических особенностей, которые, похоже, полюбились канадскому поп-певцу и он решил перенести их в настоящий автомобиль.

Несмотря на то, что в Rolls-Royce готовы выполнить любые прихоти клиента по персонализации автомобиля, реализовать отдельные аспекты 103EX в дорожном автомобиле невозможно без потери эстетики.

Фото: Rolls-Royce Wraith, стилизованный под концепт 103EX / Autoevolution

Но независимых тюнеров философия британского бренда не волнует, поэтому популярная мастерская взялась воплотить мечту Бибера в жизнь. Главная отличительная черта концепта 103EX это закрытые колеса. Колпаки на них вращаются вместе с колесами. Воспроизвести их в реальной жизни мешает тот факт, что в реальном автомобиле есть подвеска.

Тюнеров это не остановило и они решили проблему массивным расширением кузова, благодаря чему передние колеса могут вращаться прямо внутри колесных арок. Вместе с расширением кузова, роскошное купе получило довольно странные бамперы. Передний выглядит в стиле европейских тюнинговых хэтчбеков, а задний – сплошное недоразумение с треугольными фонарями и прямоугольными выхлопными патрубками.