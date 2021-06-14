Итальянский внедорожник известен своим крутым нравом, но в руках красавицы даже он превращается в кроткого питомца.

Ллойд и Гарри с "Тупой и еще тупее" были бы в восторге от новой "игрушки" Ким Кардашьян!

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Так же, как пушистый фургон двух чудаков из фильма "Тупой и еще тупее", Lamborghini Urus абсолютно полностью, и снаружи, и внутри, обтянут белым мехом.

Пушистый "Урус" появился в публикации Кардашьян в Instagram. Несколько раз знаменитость демонстрирует надпись Skims, что является брендом магазина Кардашьян, для продвижения которого и был создан пушистый Urus. Ким называет машину "ягненком", обыгрывая название бренда в "Lamb-o". Остроумно, если вспомнить поговорку про волка в овечьей шкуре, ведь Urus – настоящий хищник.

Конечно, собственник может делать со своим автомобилем что угодно, однако некоторые знаменитости демонстрируют действительно экстраординарный подход к персонализации своих машин: вспомнить хотя бы измененный Rolls-Royce Джастина Бибера или абсолютно прекрасный Rolls-Royce Boat Tail за 28 миллионов долларов, покупателями которого называют Jay-Z и Бейонсе.