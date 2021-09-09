Единственным не электрическим автомобилем в последней серии тестов Euro NCAP был Subaru Forester и он также получил "пятерку".

Эксперты Euro NCAP считают, что китайские электрокары Nio ES8 и Lynk & Co 01 как и водородный Toyota Mirai, являются одними из самых безопасных автомобилей, которые можно купить в Европе сегодня. Что касается пятизвездочного рейтинга Audi Q4 e-tron – другого от него и не ожидалось, после предварительных результатов родственных Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq iV.

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Lynk & Co 01 эксперты Euro NCAP выставили свои лучшие оценки в защите взрослых (96%). Напомним, этот электрокар делит шасси с Volvo XC40, который также имеет пятизвездочный рейтинг. При этом, у XC40 был несколько выше уровень защиты взрослых (97%) и такая ​​же оценка защиты детей (87%) и предотвращения повреждения уязвимых участников дорожного движения (71%). Однако Lynk & Co 01 оказался намного лучше в системах безопасности, чем Volvo: 81% против 76%.

В Nio ES8 не было европейского родственника, который бы ему помог. Это китайский проект, который получил визу для завоевания Европы и имеет все шансы на это, благодаря высоким оценкам от Euro NCAP. Электрокар показал 92% в системах безопасности и хорошо справился с защитой взрослых (82%), защитой детей (84%) и защитой уязвимых участников дорожного движения (72%).

Водородный электрокар Mirai следует за давней традицией высоких показателей безопасности автомобилей Toyota. Его результаты показывают, что водород не представляет угрозы безопасности, а единственной проблемой с ним является малое количество заправочных станций.