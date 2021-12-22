Партнери можуть створити спільне підприємство, яке займеться виробництвом плагін-гібридів, на платформі Volvo. Виробництво базуватиметься у Південній Кореї, звідки, крім іншого, легше експортувати автомобілі до США.

За інформацією Automotive News Europe, найближчим часом Geely та Renault оголосять про розширення партнерських відносин, про які повідомлялось у серпні цього року. Влітку сторони підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачав співпрацю у галузі розробки гібридів, обмін технологіями та ресурсами.

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Мова йде про використання платформи CMA, розробленої для автомобілів Lynk & Co, бренду, який сам є гібридом двох виробників – Geely та Volvo. Завдяки новому партнерству, китайські гібридні автомобілі будуть випускати у Південній Кореї, звідки є можливість безмитного експорту до США. Renault, своїм чередом, зможе посилити свої позиції на ринках Азії, які продовжують показувати значний приріст. Також французький бренд не представлений на ринку США, а через спільне підприємство спробує поборотись за американських покупців.

Повідомляється, що Renault у цьому партнерстві відповідає за дизайн та маркетинг, а також надає виробничі потужності заводу Renault Samsung Motors у Пусані, де і буде налаштоване виробництво гібридів майбутнього нового бренду. Фактично, автомобілі нового бренду можуть бути звичайним ребейджингом Lynk & Co, оскільки останні вже успішно продаються, а такий підхід скоротить терміни виходу на ринок для новоявленої марки. Geely вже застосовувала ребейджинг для автомобілів Lynk & Co, створивши євроорієнтований бренд Zeekr.