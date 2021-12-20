Нова маркетингова стратегія і стиль комунікації втілюють революційні зміни, про які компанія заявила в січні у рамках плану Renaulution, і вони вже приносять свої результати. У 2021 році бренд виграв 29 нагород у сфері маркетингу на національному і міжнародному рівнях. Особливо були відмічені новий логотип, фірмовий стиль і рекламні кампанії, що викликають живий відгук в сучасному суспільстві.

Цей рік є переломним для Renault. Компанія увійшла в нову епоху і проголосила еру Nouvelle Vague ("Нової хвилі"), щоб привнести до європейської автомобільної галузі сучасні віяння, перетворившись на бренд IT-рішень, сервісів і чистої енергії. Департамент маркетингу Renault веде активну інформаційну діяльність, намагаючись розповісти всьому світу про радикальні зміни усередині бренду.

Концепція Nouvelle Vague в маркетинговій стратегії Renault із самого початку була зустрінута дуже доброзичливо клієнтами і прихильниками бренду, а також французькими і зарубіжними фахівцями. Більше того, в певних категоріях Renault змогла вийти в лідери, що дозволило компанії завоювати 29 нагород, 65% з яких – на міжнародному рівні.

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Команда Renault

1 січня 2021 року Renault уперше створила глобальний департамент маркетингу, мета якого - розвиток творчих рішень, забезпечення одноманітності в рекламі і соціальних мережах, а також підвищення ефективності роботи в цілому.

«Головне завдання глобального департаменту маркетингу Renault полягає в тому, щоб зробити бренд більш сильним, стійким і популярним у всьому світі, - говорить Арно Беллоні, директор з маркетингу Renault. - Всього за один рік ми розробили і провели 48 глобальних 360°-кампаний, в яких зробили акцент на актуальні громадські тренди і звички».

У 2021 році команда з маркетингу Renault придумала, реалізувала і підготувала контент для більш ніж сорока міжнародних рекламних кампаній, надавши готові матеріали для різних ринків бренду по всьому світу.

Новий фірмовий стиль

За словами Арно Беллоні, директора з маркетингу Renault, переосмислення усього візуального стилю бренду, логотипу і реклами стало одним з перших кроків, який показав радикальне перетворення компанії і зробив її ближче до людей. Новий образ Renault повинен утілювати епоху Nouvelle Vague, в яку вступив бренд, і демонструвати його нові цінності, такі як бажання бути сучасним, технологічним і ефектним.

Спочатку презентація оновленого логотипу Renault була запланована на січень 2022 року, проте прем'єру провели на 10 місяців раніше, щоб викликати більше цікавості у клієнтів і широкої публіки. Дев'ята версія класичного ромба Renault була уперше показана при запуску стратегічного плану Renaulution в січні 2021 року. І відтоді його поступово впроваджують в усіх маркетингових матеріалах і в соціальних мережах, привертаючи увагу все нових цільових аудиторій.

У липні Club des Directeurs Artistiques присудив новому ромбу Renault приз в категорії "Motion design", а в листопаді експерти TOP/COM Consumer нагородили його золотою медаллю як кращий логотип 2021 року.

Кампанії бренда Renault

Маркетингові матеріали Renault змінилися і за формою, і за змістом, повністю перетворивши імідж бренду. У своїх кампаніях команда по маркетингу уміло використовує різні звички і тренди сучасного суспільства, домагаючись живого відгуку у кінцевого клієнта. Такий підхід повністю виправдався, і рекламні ролики бренду Renault отримали ряд національних і міжнародних нагород.

Відео, присвячене новому Renault ZOE, під назвою The Chase (Гонитва) підкреслює перехід суспільства, що прискорюється, на електричний дво- або чотириколісний транспорт, а також проливає світло на результати продажів моделі в Європі, де вона є визнаним бестселером серед електромобілів. Крім того, це була перша реклама з оновленим логотипом Renault, і вона отримала "золото" на конкурсі TOP/COM Grands Prix Consumer Awards 2021.

У ролику Renault Renew говориться про те, що бренд Renault йде в авангарді змін і чуйно уловлює актуальну тенденцію на споживчому ринку, пов'язану з цікавістю до уживаних і відновлених товарів. Ця думка, резонуюча з реальними звичками сучасних людей, допомогла Renault виграти чотири призи: "золото" в конкурсі TOP/COM Grands Prix Consumer 2021, "срібло" в конкурсі Shots Awards 2021, а також дві "бронзи" в конкурсі London International Awards.

Рекламний кліп про Renault Clio під назвою The French Exchange (Французький обмін) торкнув серця людей розповіддю про те, як модель Renault перетворюється на справжнього друга. Відео здобуло "бронзу" в конкурсі Club des Directeurs Artistiques і "срібло" в Shot Awards 2021.

У відео для служби підтримки Renault Care Services під назвою The Feeling (Почуття) з ретроавтомобілем Renault Fuego підкреслюється досвід і лідерські якості бренду, а також його прагнення до найвищого рівня післяпродажного обслуговування, яке гарантує, що моделі Renault служитимуть вам вірою і правдою багато років. Сьогодні ця тема як ніколи важлива для суспільства, адже турбота про речі і людей знову стає однією з головних цінностей. Це відео принесло Renault "срібло" в конкурсі Shots Awards 2021.

Нарешті, у рамках кампанії Electric Village бренд організував перше "електричне" село в Аппі. Усі сім'ї з одного містечка у французьких Піренеях отримали по електромобілю Renault ZOE для повсякденних поїздок, у тому числі до найближчого супермаркету в 20 км від міста.

Renault, підтримуючи актуальний громадський тренд з переходом до електричного транспорту і демонструючи можливість стійкого розвитку в майбутньому, навіть за межами міст, отримала визнання французьких експертів в конкурсі Grand Prix du Brand: "золото" і "бронзу" від клубу Club des Directeurs Artistiques і "бронзу" в конкурсі Grand Prix Strategies de la Publicité.

На міжнародному рівні кампанія Electric Village принесла Renault два "срібла" в конкурсі Clio Awards, "графітовий олівець" D&AD, "бронзу" в конкурсі One Show, гран-прі разом з "золотом" і "бронзою" на конкурсі Каннські леви, "срібло" в конкурсі The Gerety Awards, а також три "бронзи", одне "срібло" і одне "золото" в конкурсі London International Awards.