Новая маркетинговая стратегия и стиль коммуникации воплощают революционные изменения, о которых компания заявила в январе в рамках плана Renaulution, и они уже приносят свои результаты. В 2021 году бренд выиграл 29 наград в сфере маркетинга на национальном и международном уровнях. Особенно были отмечены новый логотип, фирменный стиль и рекламные кампании, вызывающие живой отклик в обществе.

Этот год переломный для Renault. Компания вошла в новую эпоху и провозгласила эру Nouvelle Vague ("Новой волны"), чтобы привнести в европейскую автомобильную отрасль современные веяния, превратившись в бренд IT-решений, сервисов и чистой энергии. Департамент маркетинга Renault ведет активную информационную деятельность, пытаясь рассказать всему миру о радикальных изменениях внутри бренда.

Концепция Nouvelle Vague в маркетинговой стратегии Renault с самого начала была встречена очень доброжелательно клиентами и поклонниками бренда, а также французскими и зарубежными специалистами. Более того, в определенных категориях Renault смогла выйти в лидеры, что позволило компании завоевать 29 наград, 65% из которых – на международном уровне.

Также интересно когда появятся новые модели в рамках "Ренолюции"

Команда Renault

1 января 2021 года Renault впервые создала глобальный департамент маркетинга, цель которого – развитие творческих решений, обеспечение однообразия в рекламе и социальных сетях, а также повышение эффективности работы в целом.

"Главная задача глобального департамента маркетинга Renault состоит в том, чтобы сделать бренд более сильным, устойчивым и популярным во всем мире, – говорит Арно Беллони, директор по маркетингу Renault. – Всего за один год мы разработали и провели 48 глобальных 360°-кампаний, в которых сделали акцент на актуальные общественные тренды и привычки".

В 2021 году команда по маркетингу Renault придумала, реализовала и подготовила контент для более чем сорока международных рекламных кампаний, предоставив готовые материалы для различных рынков бренда по всему миру.

Новый фирменный стиль

По словам Арно Беллони, директора по маркетингу Renault, переосмысление всего визуального стиля бренда, логотипа и рекламы стало одним из первых шагов, который показал радикальное преобразование компании и сделал ее ближе к людям. Новый образ Renault должен воплощать эпоху Nouvelle Vague, в которую вступил бренд, и демонстрировать его новые ценности, такие как желание быть современным, технологичным и эффектным.

Сначала презентация обновленного логотипа Renault была запланирована на январь 2022 года, однако премьеру провели на 10 месяцев раньше, чтобы вызвать больше интереса у клиентов и широкой публики. Девятая версия классического ромба Renault была впервые показана при запуске стратегического плана Renaulution в январе 2021 года. И с тех пор его постепенно внедряют во всех маркетинговых материалах и в социальных сетях, привлекая внимание все новых целевых аудиторий.

В июле Club des Directeurs Artistiques присудил новому ромбу Renault приз в категории "Motion design", а в ноябре эксперты TOP/COM Consumer наградили его золотой медалью как лучший логотип 2021 года.

Кампании бренда Renault

Маркетинговые материалы Renault изменились и по форме, и по содержанию, полностью преобразив имидж бренда. В своих кампаниях команда по маркетингу умело использует разные привычки и тренды современного общества, добиваясь живого отклика у конечного клиента. Такой подход полностью оправдался и рекламные ролики бренда Renault получили ряд национальных и международных наград.

Видео, посвященное новому Renault ZOE, под названием The Chase (Погоня) подчеркивает переход ускоряющегося общества на электрический двух- или четырехколесный транспорт, а также проливает свет на результаты продаж модели в Европе, где она является признанным бестселлером среди электромобилей. Кроме того, это была первая реклама с обновленным логотипом Renault, и она получила "золото" на конкурсе TOP/COM Grands Prix Consumer Awards 2021.

В ролике Renault Renew говорится о том, что бренд Renault идет в авангарде изменений и чутко улавливает актуальную тенденцию на потребительском рынке, связанную с интересом к подержанным и восстановленным товарам. Эта мысль, резонирующая с реальными привычками современных людей, помогла Renault выиграть четыре приза: "золото" в конкурсе TOP/COM Grands Prix Consumer 2021, "серебро" в конкурсе Shots Awards 2021, а также две "бронзы" в конкурсе London International Awards.

Рекламный клип о Renault Clio под названием The French Exchange (Французский обмен) тронул сердца людей рассказом о том, как модель Renault превращается в настоящего друга. Видео получило "бронзу" в конкурсе Club des Directeurs Artistiques и "серебро" в Shot Awards 2021.

В видео для службы поддержки Renault Care Services под названием The Feeling (Чувство) с ретроавтомобилем Renault Fuego подчеркивается опыт и лидерские качества бренда, а также его стремление к наивысшему уровню послепродажного обслуживания, которое гарантирует, что модели Renault будут служить вам верой и правдой много лет. Сегодня эта тема как никогда важна для общества, ведь забота о вещах и людях снова становится одной из главных ценностей. Это видео принесло Renault "серебро" в конкурсе Shots Awards 2021.

Наконец, в рамках кампании Electric Village бренд организовал первое "электрическое" село в Аппи. Все семьи из одного городка во французских Пиренеях получили по электромобилю Renault ZOE для повседневных поездок, в том числе до ближайшего супермаркета в 20 км от города.

Renault, поддерживая актуальный общественный тренд с переходом к электрическому транспорту и демонстрируя возможность устойчивого развития в будущем, даже за пределами городов, получила признание французских экспертов в конкурсе Grand Prix du Brand: "золото" и "бронзу" от клуба Club des Directeurs Artistiques и "бронзу" в конкурсе Grand Prix Strategies de la Publicité.

На международном уровне кампания Electric Village принесла Renault два "серебра" в конкурсе Clio Awards, "графитовый карандаш" D&AD, "бронзу" в конкурсе One Show, гран-при вместе с "золотом" и "бронзой" на конкурсе Каннские львы, "серебро" в конкурсе The Gerety Awards, а также три "бронзы", одно "серебро" и одно "золото" в конкурсе London International Awards.