Компанія також оголосила про надання фінансової допомоги українцям.

Зважаючи на недостовірну інформацію, яка надходить через рашистські ЗМІ, український дистриб’ютор корейської Hyundai Motor повідомляє, що виробництво продукції компанії на заводі у Санкт-Петербурзі призупинено ще у перші дні військової агресії Росії проти України.

Також корейський виробник призупинив постачання готової продукції та компонентів у РФ.

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Компанія з сумом слідкує за руйнуваннями та людськими бідами які спричинила війна.

Структурні одиниці корпорації Hyundai Motor Group та Hyundai Motor Company передали Міжнародному Комітету Червоного Хреста 1 млн та 500 тис. дол. відповідно. Ці кошти організація використає у рамках гуманітарної місії в Україні.

Також Hyundai припинив спонсорський контракт з англійським футбольним клубом Челсі, власником якого є російський олігарх Роман Абрамович.