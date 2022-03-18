Компания также объявила о предоставлении финансовой помощи украинцам.

Несмотря на недостоверную информацию, которая поступает через рашистские СМИ, украинский дистрибьютор корейской Hyundai Motor сообщает, что производство продукции компании на заводе в Санкт-Петербурге приостановлено еще в первые дни военной агрессии России против Украины.

Также корейский производитель приостановил поставки готовой продукции и компонентов в РФ.

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Компания с грустью следит за разрушениями и человеческими бедами, которые вызвала война.

Структурные единицы корпорации Hyundai Motor Group и Hyundai Motor Company передали Международному Комитету Красного Креста 1 млн и 500 тыс. долл. соответственно. Эти средства организация использует в рамках гуманитарной миссии в Украине.

Также Hyundai прекратил спонсорский контракт с английским футбольным клубом Челси, владельцем которого является российский олигарх Роман Абрамович.