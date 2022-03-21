Завод АвтоВАЗ перестал принимать заявки от дилеров и начал упрощать конструкцию своих машин – удалять из них электронику и ABS.

Из-за отсутствия импортных комплектующих российский автогигант "АвтоВАЗ" больше простаивает, чем работает. На днях руководство завода заявило об отказе от дилерских заказов на май из-за невозможности выполнить мартовские и апрельские.

Завод остановится "на каникулы" с 4 по 24 апреля. Это пока. На самом деле, неизвестно, начнется ли выпуск после этой даты.

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С 21 апреля завод на несколько дней запустит конвейеры для досборки Lada Vesta и нескольких десятков Renault Largus в Ижевске. Однако больше ничего россияне без импортных комплектующих не могут. Даже самые простые модели Niva и Granta не выпускаются на заводе уже несколько недель.

Местные конструкторы думают, как сделать из машин, которые существенно доработали французские владельцы, советские "Жигули". Они пытаются вытащить из них электрические блоки, в том числе систему ABS. Впрочем, это возможно только для двух устаревших моделей, которые, по сути, являются модернизированными советскими моделями – Lada Granta и Niva Legend. Для более современных автомобилей на платформе B0 (XRay, Largus, Logan и Sandero), а также для Lada Vesta, вариант без ABS не предусмотрен в принципе.

О других электронных компонентах речи нет. Не за горами – возврат карбюраторов вместо инжекторных систем питания…

В то же время стоимость всех автомобилей на россии постоянно растет. За миллион местных рублей, повезет, можно купить только Niva и Granta. Все остальное – в дефиците и гораздо дороже. Напомним, что только одна куртка фюрера рашистов стоит полтора миллиона рублей.