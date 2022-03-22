Французский автопроизводитель Renault 21 марта запустил конвейер автозавода в Москве.

В прошлом месяце Renault прекратил производство на заводе, ссылаясь на логистические проблемы после вторжения в Украину. В The Guardian считают, что решение Renault возобновить производство основано на поддержке французского правительства, которое является его основным акционером.

Напомним, что АвтоВАЗ также попытался выпускать несколько моделей авто

Кроме завода в Москве, Renault с конца 2016 года владеет контрольными двумя третями акций российского автопроизводителя "АвтоВАЗ". Это означает, что у компании больше операций в стране, чем у большинства других европейских конкурентов. В общей сложности на российских автозаводах, связанных с Renault, работает 40 тыс. местных работников.

Справка Авто24

Завод в Москве выпускает модели Renault Akrana и Duster. До войны отсюда поступали машинокомплекты на Запорожский автозавод, где крупноузловым способом производили Renault Akrana.