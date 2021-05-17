На самом деле это крупноузловая сборка автомобилей из готовых машинокомплектов.

Сейчас на ЗАЗе налажена крупноузловая сборка автомобилей Renault Arkana и моделей Lada – Largus, Vesta седан, Vesta SW Cross, XRAY, а также производство школьных автобусов. По данным ассоциации “Укравтопром”, в апреле ЗАЗ произвел 472 легковых авто и 8 автобусов.

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Машинокомплекты поставляют из России. Фактически это является “лазейкой” в законодательстве, ведь поставлять готовые автомобили из государства-агрессора запрещено, а машинокомплекты – нет.

Как видно на фото, с российских заводов в Запорожье поступают машинокомплекты в виде готовых покрашенных кузовов, с которых сняты световые приборы, бампера, подвеска, силовой агрегат и выхлопная система. На подвесном конвейере все эти элементы работники ЗАЗа устанавливают на автомобиль. Затем, в авто заливают технические жидкости и проверяют. Этот процесс называется крупноузловым производством, в отличие от мелкоузлового, когда “Ланосы” и “Авео” делали из чистого листа металла.

Фото subbota.ua

В ближайших планах ЗАЗа – начать выпуск автомобилей-трансформеров, которые можно использовать для мобильных центров предоставления административных услуг, выездных консультаций врачей. На базе каких авто их собираются делать, не указано.

Стоит отметить, что любое производство, даже такое примитивное, предполагает создание рабочих мест.