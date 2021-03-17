АО "Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), входящий в корпорацию "УкрАВТО", по предварительным данным завершил 2020 год с чистой прибылью в размере 339,89 млн грн, что в 9,2 раза меньше аналогичного показателя 2019 года.

Согласно с опубликованной в системе раскрытия информации НКЦБФР в повестку дня общего собрания акционеров 21 апреля, нераспределенная прибыль на начало текущего года составила 132,5 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

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Как сообщалось, в 2019 году ЗАЗ увеличил чистую прибыль в 2,9 раза по сравнению с предыдущем годом – до 3,13 млрд грн. В 2018 году предприятие получило 1,07 млрд грн чистой прибыли, тогда как в 2017 году убыток составлял 287,75 млн грн.

С 2019 года по сентябрь 2020 года завод не составлял легковых автомобилей. К концу 2020 года (за сентябрь-декабрь), по данным ассоциации "Укравтопром", завод выпустил 816 легковых автомобилей. Кроме того, в прошлом году ЗАЗ выпустил 69 автобусов.