АО "Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ), що входить в корпорацію" УкрАВТО ", за попередніми даними завершив 2020 рік з чистим прибутком у розмірі 339,89 млн грн, що в 9,2 рази менше аналогічного показника 2019 року.

Згідно з опублікованою в системі розкриття НКЦБФР інформації до порядку денного загальних зборів акціонерів 21 квітня, нерозподілений прибуток на початок поточного року становила 132,5 млн грн, передає Інтерфакс-Україна.

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Як повідомлялося, в 2019 році ЗАЗ наростив чистий прибуток в 2,9 рази до попереднього року - до 3,13 млрд грн. У 2018 році підприємство отримало 1,07 млрд грн чистого прибутку, тоді як в 2017 році збиток становив 287,75 млн грн.

З 2019 року до вересня 2020 року завод не складав легкових автомобілів. До кінця 2020 року (за вересень-грудень), за даними асоціації "Укравтопром", завод випустив 816 легкових автомобілів. Крім того, в минулому році ЗАЗ випустив 69 автобусів.