Найбільш динамічним та об’ємним драйвером зростання десятий місяць поспіль залишається Китай. Ринки Європейських країн – в аутсайдерах.

Світовий авторинок в лютому збільшився на 12,4% до 5 млн 760 тис. легкових і легких комерційних автомобілів. За підсумками перших двох місяців 2021 року реалізація автомобілів в світі склала 12 млн 454 тис. одиниць (+ 6,8%), свідчать дані консалтингової компанії LMC Automotive.

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Згідно з даними консалтингової компанії LMC Automotive, світовим лідером з продажу автомобілів минулого місяця залишається Китай з показником 1 млн 382 тис. машин, що в 4,8 рази вище за показник річної давності. Як зазначається, позитивна динаміка фіксується десятий місяць поспіль, чому сприяє відновлення економіки країни після кризи, викликаної пандемією коронавируса. При цьому високий зріст попиту в лютому 2021-го обумовлений, зокрема, низькою базою минулого року, коли вибухнула в країні епідемія коронавируса практично паралізувала споживчий попит. В США було реалізовано 1 млн 184 тис. автомобілів - на 12,8% менше, ніж роком раніше.

Автомобільні ринки країн Західної Європи в лютому знизилися на 20% до 878,4 тис. машин. Продажі автомобілів в країнах Східної Європи залишилися на торішньому рівні і склали 304,2 тис. одиниць (+ 0,6%). Стабільний результат в цьому регіоні в порівнянні із Західною Європою обумовлений, зокрема, сильними продажами в Росії, де попит підстьобнуло подальше збільшення утилізаційного збору на автомобілі.

У Південній Америці місцеві офіційні дилери продали 186,6 тис. автомобілів, що на 15,1% менше в порівнянні результатом річної давності. Серед найбільших світових авторинків варто також згадати Японію (427,2 тис. Шт., + 0,5%), Корею (120,7 тис. Шт., + 24,3%) і Канаду (108,3 тис. Шт. , -13,9%).