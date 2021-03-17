У лютому 2021 року кількість реєстрацій нових легкових автомобілів в Європейському союзі впала на 19,3%, оскільки заходи щодо COVID і невизначеність як і раніше серйозно позначаються на попиті.

За місяць в ЄС зареєстровано 771 486 одиниць техніки, і це найнижчий показник за лютий за всю історію спостережень з 2013 року. Минулого місяця всі чотири основних ринки ЄС зафіксували зниження реєстрацій.

Читайте також: У лютому український авторинок зменшився на 9%

Найменше падіння продемонструвала Італія (-12,3%), тоді як інші ринки зазнали більш сильне падіння: Німеччина (-19,0%), Франція (-20,9%) та Іспанія (-38,4%).

Перше місце серед країн за кількістю реєстрацій нових легкових автомобілів посідає Німеччина – 194 349 авто. На другому місці Італія, де в лютому було зареєстровано 142 998 авто. Замикає лідерську трійку Франція, де було реалізовано 132 637 нових легкових автомобілів.

Що стосується європейських виробників, то перший рядок традиційно посідає VW Group, яка протягом місяця реалізувала на ринках ЄС 199 128 авто, при цьому падіння склало -17,8% у порівнянні з торішнім лютим. На другому місці STELLANTIS з результатом 188 491 проданих автомобілів, що на -21,7% менше показника річної давності. І третій результат у RENAULT Group – 72 132 шт. (падіння -27,9%)

За два перших місяці 2021 року загальна кількість реєстрацій нових автомобілів в Європейському союзі була на 21,7% нижче, ніж за той же період 2020 року. Поки що в цьому році попит впав на кожному з основних ринків. Найсильніше постраждала Іспанія, де продажі скоротилися майже вдвічі (-44,6%) у порівнянні з минулим роком, за нею йдуть Німеччина (-25,1%), Франція (-14,2%) і Італія (-13,1 %).