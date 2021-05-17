Насправді це великовузлове складання автомобілів з готових машинокомплектів.

Зараз на ЗАЗі налагоджене великовузлове складання автомобілів Renault Arkana і моделей Lada – Largus, Vesta седан, Vesta SW Cross, XRAY, а також виробництво шкільних автобусів. За даними асоціації “Укравтопром”, у квітні ЗАЗ виробив 472 легкових авто та 8 автобусів.

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Машинокомплекти постачають з Росії. Фактично це є “шпаринкою” в законодавстві, адже поставляти готові автомобілі з держави-агресора заборонено, а машинокомплекти – ні.

Як видно на фото, з російських заводів у Запоріжжя надходять машинокомплекти у вигляді готових пофарбованих кузовів, з яких зняті світлові прилади, бампера, підвіска, силовий агрегат та вихлопна система. На підвісному конвеєрі всі ці елементи працівники ЗАЗу встановлюють на автомобіль. Потім в авто заливають технічні рідини та перевіряють. Цей процес називається великовузловим виробництвом, на відміну від дрібновузлового, коли “Ланоси” та “Авео” робили з чистого листа металу.

Фото subbota.ua

У найближчих планах ЗАЗу – почати випуск автомобілів-трансформерів, які можна використовувати для мобільних центрів надання адміністративних послуг, виїзних консультацій лікарів. На базі яких авто їх збираються робити, не вказано.

Варто зазначити, що будь-яке виробництво, навіть таке примітивне, передбачає створення робочих місць.