Остановлены конвейеры на всех производственных мощностях в Тольятти и Ижевске.

После кратковременного старта производства нескольких моделей российский автогигант "АвтоВАЗ" снова остановил конвейеры. Причем теперь надолго, а может быть – и навсегда.

По оптимистичным ожиданиям россиян, режим простоя продлится как минимум до конца этой рабочей недели, а с 28 марта работа на одной из сборочных линий может быть возобновлена ​​(на какой пока неизвестно). На следующей неделе, с 4 апреля, работников АвтоВАЗа принудительно отправят в отпуск, перенесенный с лета.

За это время рашисты рассчитывают накопить необходимые комплектующие для более стабильной работы. Хотя, откуда они их возьмут в условиях полной блокады комплектующих из развитых стран, неизвестно. Возможно, помогут китайские "товарищи".

Напомним, что Renault запустил конвейеры в Москве на три дня

Производство российского автогиганта было запущено всего на два дня, на которые хватило комплектующих – 21 и 22 марта. Причем собирали не все модели, а лишь некоторые – Lada XRay, Largus, Renault Logan и Sandero.

На большее АвтоВАЗу не хватает электронных компонентов для антиблокировочной системы тормозов и системы стабилизации, которые поставляла немецкая компания Bosch. После вторжения россии в Украину компания отказалась поставлять в мордор свою продукцию.