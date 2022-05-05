Российский автозавод остановился "на отпуск" из-за недостатка импортных компонентов.

Первая половина мая российское предприятие АвтоВАЗ будет находиться в простое. Производство остановлено с 4 по 6 мая, а также с 11 по 13 мая.

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При этом пока неясно, заработают ли конвейеры в понедельник, 16 мая. Причина простоя все та же – отсутствие импортных электронных компонентов для производства автомобилей. В период простоя для работников будут организованы временные работы.

Напомним, в марте АвтоВАЗ проработал всего несколько дней, а с 4 по 24 апреля находился в корпоративном отпуске. Предполагалось, что за время отпуска будут накоплены необходимые запасы электронных компонентов. Работа заводов в Тольятти и Ижевске действительно возобновилась 25 апреля, было запущено производство почти всех моделей (включая Renault), однако к началу мая запасы комплектующих снова закончились.