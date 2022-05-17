Группа Renault подписала соглашения о продаже завода Renault в Москве и контрольного пакета акций АвтоВАЗа.

Совет директоров Группы Renault единогласно одобрил подписание соглашений о продаже 100% акций Группы Renault компании “Renault Россия” компании “Москва-Сити” и ее 67,69% акций “АВТОВАЗ” НАМИ (Центральном научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту).

Закрытие этих операций не имеет никаких дополнительных условий, и все необходимые разрешения были получены, сообщают из Франции.

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Соглашение предусматривает возможность для Группы Renault выкупить свою долю в АВТОВАЗе, которую можно осуществить в любое время в течение следующих 6 лет.

“Сегодня мы приняли сложное, но необходимое решение, и мы делаем ответственный выбор в отношении наших 45 000 сотрудников в России, сохраняя при этом результативность группы и нашу возможность вернуться в страну в будущем, в другом контексте. Я убежден в способности Группы Renault еще больше ускорить свою трансформацию и превысить свои среднесрочные цели”, – сказал Лука де Мео, генеральный директор Группы Renault.

Как было объявлено 23 марта, безналичная корректировка, которая составляет учетную стоимость консолидированных нематериальных активов, основных средств и гудвилла Группы в России должно быть отражено в результатах первого полугодия 2022 года. По состоянию на 31 декабря 2021 года эта стоимость составляла 2,195 млн евро. Соответственно, российские операции будут деконсолидированы в консолидированной финансовой отчетности Группы Renault за шестимесячный период, который истекает 30 июня 2022 года, и будет учитываться как прекращенная деятельность в соответствии с требованиями МСФО 5 (IFRS 5).