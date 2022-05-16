Российские активы Группы Renault переходят в государственную собственность. Об этом сообщили в Минпромторге рф.

Акции "АвтоВАЗа" перейдут подведомственному Минпромторгу Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), завод "Рено Россия" – власти Москвы.

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Одно из условий сделки – возможность обратного выкупа доли Renault в АвтоВАЗе в течение следующих 6 лет, отметили в Минпромторге.

В Renault назвали решение о продаже сложным, но необходимым. "Мы приняли сложное, но необходимое решение и делаем ответственный выбор в отношении наших 45 000 сотрудников в России, сохраняя при этом эффективность группы и нашу возможность вернуться в страну в будущем", – сказал гендиректор Renault Group Лука де Мео.

23 марта Renault остановила производство в Москве. Это решение было принято по из-за агрессии России в Украину.