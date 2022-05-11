Покупателем трети автозавода в Пусане (Южная Корея) стала корпорация Geely Automobile Holdings.

Renault Group и Geely Automobile Holdings объявили о подписании соглашения относительно покупки китайской стороной 34,02 процента акций компании Renault Motor Korea – корейского подразделения французского автопроизводителя. По данным Reuters, сумма сделки составляет 200 миллионов долларов. Эта сделка позволит Geely наладить экспорт машин на американский рынок, поскольку между США и Южной Кореей действует договор о свободной торговле.

О партнерстве Geely и Renault стало известно еще в августе 2021 года. Тогда сообщалось, что стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество в области разработки гибридов, обмен технологиями и ресурсами. В начале 2022 года выяснилось, что компании договорились о создании совместного производства китайских гибридных автомобилей в Южной Корее.

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Предполагалось, что партнеры разработают новую модельную линейку автомобилей на платформе CMA, созданной Geely вместе с Volvo. Французам поручат дизайн и маркетинг, а Geely предоставят завод Renault в Пусане (рассчитанный на выпуск 300 тысяч машин в год), где будет организовано производство будущих гибридов. Это совместное предприятие должно было помочь французской марке закрепиться в азиатском регионе, а Geely — получить возможность выйти на американский рынок, поскольку между Южной Кореей и США действует соглашение о свободной торговле.

Как оказалось, Renault решила продать часть своего корейского бизнеса китайскому холдингу. “Эта сделка отражает уверенность Geely Holding Group и Renault Group в сильном потенциале южнокорейского рынка, который еще больше усилит стратегию “Ренолюции”” — говорится в официальном заявлении французской стороны.

Renaulution, или "Ренолюція", – это стратегия развития Renault, представленная в начале 2021 года, которая предусматривает разработку экологически чистых моделей.