Руководитель Renault Group Лука де Мео планирует создать как можно больше альянсов, чтобы улучшить присутствие Renault на важных рынках. Первым в этом списке стал договор между Renault и Geely.

Renault и Geely подписали меморандум о взаимопонимании, в котором значится, что компании объединят усилия в Китае и Южной Корее, а основное внимание будет сосредоточено на гибридных автомобилях. Пока неясно, под “гибридами” подразумеваются силовые установки машин с бензоэлектрическими моторами или сочетание технологий двух брендов.

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Из официального сообщения Renault известно, что в Китае французский производитель будет использовать “существующие технологии Geely и зрелый промышленный след” для “совместного внедрения гибридных автомобилей марки Renault”. Также сказано, что французская компания “сделает вклад в стратегию брендинга, развитие каналов и услуг”, однако нет ни слова о том, что компания планирует производство этих автомобилей на китайской земле.

Фото: шасси для электрокаров от Renault / Renault

По глобальному плану Renaulution, бренд Renault должен превратиться “из автомобильной компании, которая работает с техникой, в технологическую компанию, которая работает с автомобилями”. Для этого у Renault будут три платформы: CMF-BEV, CMF-EV и третья, пока безымянная. Первые две предназначены для полностью электрических транспортных средств, третья должна быть такой же.

Фото: тизеры будущих электрокаров Renault / Renault

Что касается Южной Кореи, то Renault должна наладить производство транспортных средств на базе энергоэффективных транспортных платформ Lynk & Co для местного рынка. Другими словами, Renault будет использовать эти платформы для изготовления собственных электромобилей с Renault Samsung Motors. Они также должны быть электрическими, а не гибридными.

Все это наводит на мысль, что под “гибридными автомобилями” производитель все же подразумевает комбинацию технологий, компонентов и дизайна Renault и Geely, а не тип транспортных средств.