Керівник Renault Group Лука де Мео планує утворити якмога більше альянсів, щоб покращити присутність Renault на важливих ринках. Першим у цьому списку став договір між Renault та Geely.

Renault та Geely підписали меморандум про взаєморозуміння, у якому значиться, що компанії об'єднають зусилля в Китаї та Південній Кореї, а основна увага буде зосереджена на гібридних автомобілях. Наразі неясно, чи під “гібридами” маються на увазі силові установки машин з бензоелектричними моторами чи поєднання технологій двох брендів.

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З офіційного повідомлення Renault відомо, що у Китаї французький виробник буде використовувати “існуючі технології Geely та зрілий промисловий слід” для “спільного впровадження гібридних автомобілів марки Renault”. Також сказано, що французька компанія “зробить внесок у стратегію брендингу, розвиток каналів та послуг”, однак немає жодного слова про те, що компанія планує виробництво цих автомобілів на китайській землі.

Фото: шасі для електрокарів розробки Renault / Renault

За глобальним планом Renaulution, бренд Renault повинен перетворитись “з автомобільної компанії, що працює з технікою, на технологічну компанію, що працює з автомобілями”. Для цього у Renault будуть три платформи: CMF-BEV, CMF-EV та третю, поки безіменну. Перші дві призначені для повністю електричних транспортних засобів, третя має бути такою ж.

Фото: тізери майбутніх електрокарів Renault / Renault

Що стосується Південної Кореї, то Renault має налагодити виробництво “транспортних засобів на базі енергоефективних транспортних платформ Lynk & Co” для місцевого ринку. Іншими словами, Renault буде використовувати ці платформи для виготовлення власних електромобілів з Renault Samsung Motors. Вони також повинні бути електричними, а не гібридними.

Усе це наводить на думку, що під “гібридними автомобілями” виробник все ж має на увазі комбінацію технологій, компонентів та дизайну Renault і Geely, а не тип транспортних засобів.