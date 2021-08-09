Запорізький автомобілебудівний завод, який ще в 2008 році випускав 280 тисяч автомобілів, сьогодні використовує тільки 20% виробничих потужностей.

На ЗАЗ, згідно з офіційними даними, працює близько 1000 осіб, за 8 місяців цього року підприємство випустило трохи більше 2000 легкових автомобілів і більше 60 - автобусів. Найближчим часом завод має намір випустити автобус з агрегатів Mercedes-Benz.

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"Шкільні автобуси – в цьому році планується виробити близько 75 штук із загальної кількості (160). Все буде залежати від того, як будуть проходити тендери. Зараз тендери виграні в Запорізькій області та Черкаської області ", – сказав глава правління ЗАЗ Микола Євдокименко.

За його словами, перший квартал завод працював на експорт - ЗАЗ виграв тендер на поставку 25 низькопольних міських автобусів до польського міста Ельбонг. Вартість одного автобуса – близько 75 000 євро.

Що стосується проєкт з випуску автобуса з агрегатів Mercedes-Benz, то це проект ЗАЗу. Автобус, про який йде мова, називається А09, він 9-метровий.

"Цей автобус сертифікований для ринку України і проходить дорожні випробування, приблизно 50 тисяч км пробігу. За цей час ми повинні закінчити підготовку виробництва, пройти аудит "Mercedes" – це спеціальна процедура. Ми повинні підтвердити виробнику, що ми відповідаємо його вимогою і тоді замість бренду ЗАЗ з'явиться бренд "Mercedes-Benz" і автобус автоматично потрапляє в мережу продажів – це Європа, Казахстан, Узбекистан", - сказав Євдокименко.

До кінця року завод планує випустити 6000 – 6500 автомобілів і 160 автобусів. Крім того, підприємство випускає мобільні офіси на базі вантажних авто, які можна використовувати в якості пересувного поштового відділення, центру адміністративних послуг або пункту медичної допомоги, а також запчастини.