Деяких українських школярів возитимуть на автобусах виробництва Запорізького автомобілебудівного заводу.

За словами голови правління ПрАТ “ЗАЗ” Миколи Євдокименка, завод виграв тендери на виробництво шкільних автобусів для громад Запорізької та Чернігівської областей. На черзі ще участь в тендері у Черкаській області. В планах підприємства виготовити до кінця року понад 160 автобусів, 75 з яких відправляють в українські школи.

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Новий шкільний транспорт обладнають зручними кріслами для дітей різного віку, окремими місцями для супроводжуючих осіб та враховують всі вимоги інклюзії, зокрема, можуть бути встановлені гідравлічні підіймачі та пандуси.

Нагадаємо, що минулого року підприємство вже довело свою здатність забезпечити українських школярів транспортом. Так, на замовлення облдержадміністрації ЗАЗ виготовив 30 нових шкільних автобусів, які вже сьогодні возять школярів до їх навчальних закладів.