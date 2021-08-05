Некоторых украинских школьников будут возить на автобусах производства Запорожского автомобилестроительного завода.

По словам главы правления ЧАО "ЗАЗ" Николая Евдокименко, завод выиграл тендеры на производство школьных автобусов для общин Запорожской и Черниговской областей. На очереди еще участие в тендере в Черкасской области. В планах предприятия изготовить до конца года более 160 автобусов, 75 из которых отправят в украинские школы.

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Новый школьный транспорт оборудуют удобными креслами для детей разного возраста, отдельными местами для сопровождающих лиц и учтут все требования инклюзии, в частности, могут быть установлены гидравлические подъемники и пандусы.

В прошлом году предприятие уже доказало свою способность обеспечить украинских школьников транспортом. Так, по заказу облгосадминистрации ЗАЗ произвел 30 новых школьных автобусов, которые уже сегодня возят школьников в их учебные заведения.