История Запорожского автомобильного завода не была типичной и для мирового автопрома, и для советского также. Во многом необычными были также и сами "Запорожцы". Авто24 подготовил краткий курс истории ЗАЗа.

Начать надо с того, что автомобильным этот завод стал случайно – в течение первых 96 лет своей жизни он производил не автомобили, а сельхозтехнику. Что на самом деле отнюдь не стыдно, а даже почетно, ведь соломорезки, жатки, молотилки и подобный инвентарь были в свое время передовой техникой.

Запорожский автозавод дал большой стране автомобиль, который при желании могла приобрести любая семья

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Вот краткая хронология событий, ставших этапными для развития Запорожского автомобильного.

1863 год. Голландский эмигрант-колонист Абрахам Яковлевич Кооп открыл завод по производству сельхозтехники и металлических запчастей к ветрякам. Это было в эмигрантской колонии, которая в 1911 г. стала частью города, который мы теперь знаем как Запорожье.

1908 год. В Мелитополе основали "Чугунолитейный и машиностроительный завод" по производству нефтяных двигателей. С 1959 г. завод получил название МеМЗ и стал неотъемлемой частью ЗАЗа, ведь в первые 30 лет истории все его модели комплектовались исключительно мелитопольскими силовыми агрегатами.

На этом фото 1939 года – готовая продукция запорожского завода "Коммунар", который через двадцать лет станет автомобильным

1923 год. Национализированный завод Абрахама Коопа назвали "Коммунар" и через несколько лет перевели на выпуск сельхозтехники нового поколения – зерноуборочных комбайнов.

1959 год. Запорожскому заводу сельхозтехники "Коммунар" передали для производства автомобиль "Москвич-444". Проект и технологию производства пришлось дорабатывать силами созданного конструкторского бюро.

1960 год. "Коммунар" перевели в ведомство автомобильной промышленности. В ноябре началось производство ЗАЗ-965 "Запорожец", вскоре он стал первым народным автомобилем СССР – в том числе и Украины. По цене эта машина оригинальной конструкции была доступна даже рядовому инженеру, за 9 лет было выпущено более 322 тыс. экземпляров.

Полученный с московского завода МЗМА проект компактного заднемоторного автомобиля пришлось дорабатывать

1966 год. На ЗАЗе спроектировали и запустили в производство "Запорожец" второго поколения ЗАЗ-966, которому суждено было остаться на конвейере почти до XXI века. После нескольких рестайлингов, имея индекс 968М, этот тудор был снят с производства летом 1994 года.

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1986 год. Завод получил полностью новый современный производственный комплекс по массовому выпуску автомобилей: сварочное, окрасочное и сборочное производства европейского образца. Это оборудование использовалось вплоть до эпохи "Ланосов".

Запущенный в производство с 1966 года ЗАЗ-966 фактически оставался в производстве до 1994 года. Сегодня на “ушастых” уже охотятся коллекционеры

1987 год. Решительный шаг автозавода в будущее – запуск в серию переднеприводной "Таврии" ЗАЗ-1102. Правда, полному успеху "Таврии" помешали проблемы с качеством в определенные периоды выпуска.

1998 год. ЗАЗ начал сотрудничество с южнокорейской компанией Daewoo. Совместное предприятие "АвтоЗАЗ-Дэу" выпускает модернизированные "Таврии" в нескольких типах кузова и на площадке в Ильичевске начинает собирать крупноузловым методом модель Daewoo Lanos – первую современную массовую легковушку Украины.

2004 год. Обновление производства, начало сборки непосредственно в Запорожье "чужих" моделей: ВАЗ-2109/099, Opel Astra G и Dewoo Lanos.

После "Запорожцев" двух поколений и "Таврии" Lanos стал очередной основной моделью Запорожского автозавода с полным циклом производства

2008 год. ЗАЗ начал полномасштабное производство "Ланосов" – со штамповкой крупных кузовных панелей и покраской кузовов и пластиковых деталей.

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2010 год. Начат выпуск новой модели – ЗАЗ Forza. Это была копия китайского Chery A13, и на Forza предприятие намеревалось сделать основную ставку взамен Lanos`у. Однако автомобиль не имел желаемого успеха, в первую очередь из-за проблем с качеством и высокой цены.

2012 год. В производство полного цикла запущена модель ЗАЗ Vida – она ​​же Daewoo Aveo/Kalos.

2014 – 2015 гг. Завод испытывает трудности со сбытом, производство на длительные периоды останавливается.

ЗАЗ Forza в 2010 году должен был стать новой основной моделью ЗАЗа, но с ней что-то пошло не так

2016 год. Главный конвейер предприятия остановлен, но продолжается выпуск машинокомплектов для завода General Motors в Египте, где ежегодно продается порядка 20 тыс. "Ланосов".

2017 год. Окончательно прекращено производство этапной для ЗАЗа модели Lanos.

2019 год. Продолжается процедура банкротства завода, имущество предприятия выставлено на торги.

2020 год. Предприятие пытаются спасти, налаживая сборку нескольких моделей Lada (Vesta, Xray, Largus) и Renault Arkana.

За счет французских моделей вполне реально полностью загрузить ЗАЗ работой

К сожалению, дальнейшая судьба крупнейшего украинского автомобильного завода пока не ясна. Причины проблем – как экономические (падение покупательной способности населения), так и политические, поскольку большая часть зарубежных рынков для ЗАЗа оказалась закрытой. Утешает то, что предприятие все еще обладает масштабными и гибкими производственными мощностями. На которых при появлении более-менее благоприятных условий можно будет наладить сборку или полномасштабный выпуск едва ли не любой легковой модели.

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