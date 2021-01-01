Гаражные эксперты любят поговорить о том, как стилистику "ушастого" ЗАЗ-966 "сдирали" с какой-то иномарки. Но Авто24 имеет материалы, которые свидетельствуют о творческих поисках запорожских дизайнеров.

Советские автомобилисты были странными людьми: они упрекали автомобиль компактного класса в его компактности. ЗАЗ-965 по прозвищу "горбатый" казался им слишком маленьким – при том, что на самом деле он был больше своих зарубежных одноклассников и имел более вместительный салон. А как раз именно якобы тесный салон и малый багажник ставили в вину первому из "Запорожцев".

Второе поколение "Запорожца" руководители автопрома пытались позиционировать как более солидный автомобиль. Но помешали две дверцы и бэкграунд предшественника

Вероятно дело было в том, что в Стране Советов потребители не разделяли автомобили на классы, как это было принято во всем мире. Точнее, типаж легковушек был утвержден, но при покупке никто не ориентировался на классы и размерности – покупали машину "на все деньги", максимально большую, на которую только хватало рублей.

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Поэтому никто не грустил за "горбатым", когда в 1966-м его сменил гораздо более габаритный "ушастый": кузов стал шире и длиннее (+40 см в длину и +14 см в ширину), а лобовое и заднее стекло наши тогдашние коллеги-автожурналисты называли панорамными. О компактности первого "Запорожца" в стране вспомнят лишь 20 лет спустя, когда в больших городах появятся пробки на улицах, а во дворах многоэтажек начнутся споры за каждое паркоместо.

Среди ранних прототипов "ушастого" были вполне завершенные разработки. Но художники пытались дать для конвейера максимально актуальный дизайн, и постоянно обновляли внешность

Интересно, что свою вторую модель на заводе начали проектировать еще тогда, когда первенец- "горбатый" только становился на конвейер. Помогал создавать ЗАЗ-966 научный институт НАМИ. Не прошло и пяти лет, как новый "Запорожец" был готов – в конце 1964-го он прошел государственные испытания и его показали журналистам. Но экстерьер еще не приобрел тот вид, в котором мы его знаем, свой окончательный вид 966-й приобрел уже после первой презентации. Это говорит об упорных творческих поисках отечественных дизайнеров, об их попытках запустить в серию максимально актуальную машину.

В таком виде ЗАЗ-966 был представлен автомобильным журналистам в конце 1964 года

Существовало несколько опытных серий "Запорожца" второго поколения, причем передок и корма менялись в разные периоды, независимо друг от друга. Так, если не принимать во внимание масштабные пластилиновые макеты, только на реально созданных ходовых образцах было пять вариантов передка, три версии кормы и как минимум три версии силуэта в целом.

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По фото, которые сохранились с начала 1960-х, можно проследить эволюцию дизайна модели ЗАЗ-966 – и фактически ЗАЗ-968/-968А/-968М. Ведь по сути все последующие "Запорожцы" был лишь рестайлингом 966-го.

На фоне многочисленных вариаций дизайна трудно утверждать, что эту модель скопировали с какой-то конкретной иномарки. Точнее будет сказать, что "Запорожца" перед запуском в серию до последнего дня пытались удержать в актуальном дизайне. И будем честными – запорожским дизайнерам удалось создать удачную внешность.

На фото для сравнения - один из первых прототипов ЗАЗ-966 от 1961 года (ч/б фото) и серийный автомобиль образца 1966 г.

Без принципиальных изменений в стайлинге автомобиль продержался в производстве почти до XXI века. Даже куда более современная "Таврия", присутствующая в производственной программе завода с 1987-го, не могла вытеснить заднемоторного ветерана вплоть до 1994 года. Да, в конце выпуска этот кузов нельзя было назвать модным и актуальным, но его лаконичный экстерьер до последнего оставался вполне приемлемым и гармоничным.

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