Устойчивое убеждение некоторых "знатоков" о том, что наш ЗАЗ-966 "Запорожец" содрали с немецкого NSU Prinz, на самом деле – миф. Потому что сам Prinz тоже содран… Так кто на самом деле стал прототипом стиля для "ушастого"? Авто24 разбирался в этом принципиально важном вопросе.

Прежде всего скажем, что конструктивно “Запорожец” второго поколения не копировал никого – набор технических решений был своим и перекликался разве что с предшественником, “горбатым” ЗАЗ-965. А вот что касается внешности – тут все довольно запутано.

Для своего времени ЗАЗ-966 был вполне актуальным по конструкции, поэтому неудивительно, что его экспортировали даже в некоторые развитые страны.

Стилистический мотив с горизонтальным членением кузова на два объема в 1960-х годах просто витал в воздухе. При этом дизайнеры использовали для разделения внушительный карниз на уровне поясной линии, да еще часто подчеркивали его хромированным молдингом.

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Неправильно думать, что впервые этот элемент появился на американском Chevrolet Corvair в 1960 г. На самом деле уже в каталогах 1959 г. и даже 1958 г. этот “мотив карниза” присутствует на многих американских моделях: Studebaker Lark, Chevrolet Impala, Buick Electra, Cadilac Eldorado, Ford Thunderbird

Если бы не разительные отличия в размерах (84 см по длине и 17 см в ширину), эти автомобили могли бы показаться рестайлинговой версией друг друга.

А в 1960-м не только у Chevrolet Corvair эта деталь опоясала кузов по всему периметру (а не только в передней части), но и, к примеру, у Oldsmobile Super 88. Но что есть – то есть: Corvair получился наиболее передовым, лишенным рудиментов в виде килей на корме.

Общие черты у автомобилей 1960-х: ранняя версия ЗАЗ-966, Oldsmobile Super 88, Hillman Imp, BMW 02-series, NSU Prinz IV, Fiat 1300.

В те годы европейские автопроизводители со вниманием присматривались к американским коллегам, и тут наконец-то дождались модели, у которой можно было что-то позаимствовать – свежее, интересное, но без явно экспрессивных деталей, которые через год-два выйдут из моды. Поэтому общую стилистику Corvair`а и его предшественников переняли сразу несколько европейским марок.

Первым стал Fiat 1300/1500, автомобиль классической компоновки. Он поступил в продажу в 1961 г. Кстати, удивительно, что итальянцы успели поставить машину на конвейер всего за год – может быть, это была их собственная идея? За ним последовала немецкая компания NSU – ее компактный Prinz IV появился в 1962 г. Компактная машинка была заднемоторной, с двухцилиндровым воздушником в заднем свесе.

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Через год появилась еще одна европейская вариация на данную тему – британский Hillman Imp, в корме которого прятался переделанный моторчик от пожарной помпы. В целом интересный автомобильчик не выдержал конкуренции с Austin Mini – который, как известно, стал предвестником длящейся по сей день переднеприводной эры. Очень похожей на них получилась Mazda Famila образца 1964-го.

А в 1966-м миру предстали наш ЗАЗ-966 (уже серийный) и немецкий BMW 02-series. И если вам придет в голову иронизировать относительно такого соседства – имейте в виду, что наш “Запорожец” был более массовым (3,1 млн. “Запорожцев” против 143 тыс. BMW 02-series), чем как минимум заслуживает уважения.

Итак, с кого скопировали внешность “ушастого”? Наверняка наши стилисты видели и Fiat, и Hillman, и NSU, и прочие клоны. Но если говорить о первоисточнике вдохновения, то наверное стоит иметь в виду все-таки Chevrolet Corvair. Тем более что запорожские инженеры в свое время вспоминали, что живой образец “американца” имелся в наличии в НАМИ, ученые которого помогали конструкторами ЗАЗа в работе над новой моделью. Ну а на кого ЗАЗик похож больше всего – судите сами.

А на последок отметим, что дизайнеров второго поколения “Запорожцев” нужно похвалить за то, что им удалость – пусть на основе чужих мотивов – заложить в стилистику машины немалые резервы для рестайлинга. В данном кузове ЗАЗик выпускался 28 лет, и пусть особо модным с годами он уже не выглядел, после каждого апгрейда (в 1973-м и 1979-м) “Запорожец” становился значительно интереснее – а это само по себе случается нечасто.

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