Стійке переконання деяких "знавців" про те, що наш ЗАЗ-966 "Запорожець" здерли з німецького NSU Prinz, насправді – міф. Тому що сам Prinz теж здертий... Так хто насправді став прототипом стилю для "вухатого"? Авто24 розбирався в цьому принципово важливому питанні.

Насамперед скажемо, що конструктивно "Запорожець" другого покоління не копіював нікого – набір технічних рішень був своїм і перегукувався хіба що з попередником, "горбатим" ЗАЗ-965. А ось що стосується зовнішності – тут все досить заплутано.

Для свого часу ЗАЗ-966 був цілком актуальним за конструкцією, тому не дивно, що його експортували навіть в деякі розвинені країни.

Стилістичний мотив з горизонтальним розподілом кузова на два об’єми в 1960-х роках просто витав у повітрі. При цьому дизайнери використовували для поділу такий собі карниз на рівні поясної лінії, та ще часто підкреслювали його хромованим молдінгом.

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Неправильно думати, що вперше цей елемент з’явився на Chevrolet Corvair 1960 р. Насправді вже в каталогах 1959 р. і навіть 1958 р. цей “мотив карнизу" присутній на багатьох американських моделях: Studebaker Lark, Chevrolet Impala, Buick Electra, Cadilac Eldorado, Ford Thunderbird...

Якби не разючі відмінності в розмірах (84 см за довжиною і 17 см в ширину), ці автомобілі могли б здатися рестайлінговою версією один одного.

А в 1960-му не тільки у Chevrolet Corvair ця деталь була у кузові по всьому периметру (а не тільки в передній частині), але й, наприклад, у Oldsmobile Super 88. Але що є – то є: Corvair вийшов найбільш передовим, позбавленим рудиментів у вигляді кілів на кормі.

Загальні риси автомобілів 1960-х: рання версія ЗАЗ-966, Oldsmobile Super 88, Hillman Imp, BMW 02-series, NSU Prinz IV, Fiat 1300.

У ті роки європейські автовиробники з увагою придивлялися до продукції американських колег, і тут нарешті дочекалися моделі, у якій можна було щось запозичити – свіже, цікаве, але без явно експресивних деталей, які через рік-два вийдуть з моди. Тому загальну стилістику Corvair'а і його попередників перейняли одразу кілька європейським марок.

Першим став Fiat 1300/1500, автомобіль класичного компонування. Він надійшов у продаж в 1961 р. До речі, дивно, що італійці встигли поставити машину на конвеєр всього за рік – може бути, це була їхня власна ідея? За ним пішла німецька компанія NSU – її компактний Prinz IV з'явився в 1962 р. Невелика машинка була задньомоторною, з двоциліндровим воздушником в задньому звисі.

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Через рік з'явилася ще одна європейська варіація на дану тему – британський Hillman Imp, в кормі якого ховався перероблений моторчик від пожежної помпи. В цілому цікавий автомобільчик не витримав конкуренції з Austin Mini – який, як відомо, став передвісником передньопривідної ери, що триває донині. Схожою на Prinz та Imp вийшла Mazda Famila зразка 1964-го.

А в 1966-му світу постали наш ЗАЗ-966 (вже серійний) і німецький BMW 02-series. І якщо вам прийде в голову іронізувати щодо такого сусідства – майте на увазі, що наш "Запорожець" був більш масовим (3,1 млн. "Запорожців" проти 143 тис. BMW 02-series), чим як мінімум заслуговує поваги.

Отже, з кого скопіювали зовнішність "вухатого"? Напевно наші стилісти бачили і Fiat, і Hillman, і NSU, і інші клони. Але якщо говорити про першоджерела натхнення, то напевно варто мати на увазі все-таки Chevrolet Corvair. Тим більше що запорізькі інженери свого часу згадували, що живий зразок "американця" був в наявності в НАМИ, вчені якого допомагали конструкторам ЗАЗу в роботі над новою моделлю. Ну а на кого ЗАЗик схожий найбільше – судіть самі.

А на останок зазначимо, що дизайнерів другого покоління "Запорожців" потрібно похвалити за те, що їм вдалося – нехай на основі чужих мотивів – закласти в стилістику машини чималі резерви для рестайлінгу. В даному кузові ЗАЗик випускався 28 років, і нехай особливо модним з роками він вже не був, після кожного апгрейда (в 1973-му і 1979-му) "Запорожець" ставав значно цікавішим – а це трапляється нечасто.

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