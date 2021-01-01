Гаражні експерти полюбляють поговорити про те, як стилістику "вухатого" ЗАЗ-966 "здирали" з якоїсь іномарки. Але Авто24 має матеріали, які свідчать про власні творчі пошуки запорізьких дизайнерів.

Радянські автомобілісти були дивними людьми: вони дорікали автомобілю компактного класу його компактністю. ЗАЗ-965 на прізвисько “горбатий” здавався їм замалим – при тому, що насправді він був більшим за своїх закордонних однокласників і мав більш місткий салон. А саме начебто тісний салон і малий багажник ставили у провину першому із “Запорожців”.

Друге покоління “Запорожця” керівники автопрому намагалися позиціонувати як більш поважний автомобіль. Але двоє дверцят і бекграунд попередника стали на заваді

Певно, справа була у тому, що в СРСР споживачі не поділяли автомобілі на класи, як це було прийнято в усьому світі. Точніше, типаж легковиків був затверджений, але при купівлі ніхто не орієнтувався на класи і розмірності – купували машину “на всі гроші”, максимально велику, на яку тільки вистачало грошей.

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Тому ніхто не сумував за “горбатим”, коли 1966-го його змінив набагато більший “вухатий”: кузов став ширшим і довшим (+ 40 см у довжину и + 14 см в ширину), а лобове і заднє скло наші тодішні колеги-автожурналісти називали панорамним. Про компактність першого “Запорожця” у країні пригадають лише 20 років потому, коли у великих містах з’являться пробки на вулицях, а у дворах багатоповерхівок почнуться суперечки за кожне паркомісце.

Серед ранніх прототипів “вухатого” були цілком завершені розробки. Але художники намагалися дати для конвеєра максимально актуальний дизайн, тож постійно оновлювали зовнішність

Цікаво, що свою другу модель на заводі почали проектувати ще тоді, коли первісток-”горбатий” тільки пішов на конвейєр. Допомагав створювати ЗАЗ-966 науковий інститут НАМІ. Не минуло й п’яти років, як новий “Запорожець” був готовий – наприкінці 1964-го він пройшов державні випробування і його показали журналістам. Але зовнішній вигляд ще не отримав того вигляду, в якому ми його знаємо, остаточного екстер’єру 966-й набув вже після першої презентації. Це говорить про наполегливі творчі пошуки вітчизняних дизайнерів, про їхнє намагання запустити в серію максимально актуальну машину.

В такому вигляді ЗАЗ-966 був представлений автомобільним журналістам наприкінці 1964-го року

Існувало декілька дослідних серій “Запорожця” другої генерації, причому передок і корма змінювалися в різні періоди, незалежно одне від одного. Тож, якщо не брати до уваги масштабні пластилінові макети, тільки на реально створених ходових зразках було п’ять варіантів передка, три версії корми і як мінімум три версії силуету в цілому.

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За фото, які збереглися з початку 1960-х, можна прослідкувати еволюцію дизайну моделі ЗАЗ-966 – і фактично, ЗАЗ-968/-968А/-968М. Адже по суті всі наступні “Запорожці” були лише рестайлінгом 966-го.

На фоні численних варіацій дизайну важко стверджувати, що цю модель змалювали з якоїсь конкретної іномарки. Точніше буде сказати, що “Запорожця” перед запуском у серію до останнього дня намагалися утримати в актуальному дизайні. І будемо чесними – запорізьким дизайнерам вдалося створити вдалу зовнішність.

На фото для порівняння – один з перших прототипів ЗАЗ-966 від 1961 року (ч/б фото) і серійний автомобіль зразку 1966 р.

Без принципових змін у стайлінгу автомобіль протримався у виробництві мало не до ХХІ ст. Навіть куди сучасніша “Таврія”, присутня у виробничій програмі заводу із 1987-го, не могла витіснити задньомоторного ветерана аж до 1994 року. Так, під кінець випуску цей кузов не можна було назвати модним та актуальним, але його лаконічний екстер’єр до останнього залишався цілком прийнятним і гармонійним.

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