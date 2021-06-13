Історія Запорізького автомобільного заводу не була типовою і для світового автопрому, і для радянського також. Багато у чому незвичними були також і самі "Запорожці". Авто24 підготував короткий курс історії ЗАЗу.

Почати треба з того, що автомобільним завод став випадково – протягом перших 96 років свого життя він виробляв не автомобілі, а сільгосптехніку. Що насправді аж ніяк не соромно, а навіть почесно, адже січкарні, жатки, молотилки та подібний реманент були свого часу передовою технікою.

Запорізький автозавод дав великій країні автомобіль, який за бажання могла придбати будь-яка радянська родина

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Ось коротка хронологія подій, які стали етапними для розвитку Запорізького автомобільного.

1863 р. Голландський емігрант-колоніст Абрагам Якович Кооп відкрив завод з виробництва сільгосптехніки та металевих запчастин до вітряків. Це було в емігрантській колонії, яка в 1911 р. стала частиною міста, що ми тепер знаємо як Запоріжжя.

1908 р. У м. Мелітополі заснували “Чавуноливарний та машинобудівний завод” з виробництва нафтових двигунів. З 1959 р. завод отримав назву МеМЗ і став невід’ємною частиною ЗАЗу, адже в перші 30 років історії всі його моделі комплектувалися виключно мелітопольськими силовими агрегатами.

На цьому фото 1939 року – готова продукція запорізького заводу “Комунар”, який за двадцять років стане автомобільним

1923 р. Націоналізований завод Абрагама Коопа назвали “Комунар” і за кілька років перевели на випуск сільгосптехніки нового покоління – зернозбиральних комбайнів.

1959 р. Запорізькому заводу сільгосптехніки “Комунар” передали для виробництва автомобіль “Москвич-444”. Проект і технологію виробництва довелося доопрацьовувати силами створеного конструкторського бюро.

1960 р. “Комунар” перевели у відомство автомобільної промисловості. У листопаді розпочалося виробництво ЗАЗ-965 “Запорожець”, незабаром він став першим народним автомобілем СРСР – у тому числі і України. За ціною ця машина оригінальної конструкції була доступна навіть пересічному інженерові, за 9 років було випущено понад 322 тис. екземплярів.

Отриманий з московського заводу проект компактного задньомоторного автомобіля довелось суттєво доробляти

1966 р. На ЗАЗі спроектували і запустили у виробництво “Запорожець” другої генерації ЗАЗ-966, якому судилося залишитися на конвеєрі майже до XXI століття. Після кількох рестайлінгів, маючи індекс 968М, цей тудор був знятий з виробництва влітку 1994-го.

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1986 р. Завод отримав повністю новий сучасний виробничий комплекс з масового випуску автомобілів: зварювальне, фарбувальне та складальне виробництва європейського зразка. Це обладнання використовувалося аж до епохи “Ланосів”.

Запущений у виробництво 1966 року ЗАЗ-966 фактично залишався у виробництві аж до 1994 року. Сьогодні на нього вже полюють колекціонери

1987 р. Рішучий крок автозаводу у майбутнє – запуск у серію передньоприводної “Таврії” ЗАЗ-1102. Щоправда, повному успіху “Таврії” завадили проблеми з якістю у певні періоди випуску.

1998 р. ЗАЗ розпочав співпрацю з південнокорейською компанією Daewoo. Спільне підприємство “АвтоЗАЗ-Деу” випускає модернізовані “Таврії” у кількох типах кузова та на майданчику в Іллічівську починає складати великовузловим методом модель Daewoo Lanos – першої сучасної масової машини України.

2004 р. Оновлення виробництва, початок складання безпосередньо у Запоріжжі “чужих” моделей: ВАЗ-2109/099, Opel Astra G і Dewoo Lanos.

Після “Запорожців” двох поколінь і “Таврії” Lanos став черговою основною моделлю Запорізького автозаводу з повним циклом виробництва

2008 р. ЗАЗ розпочав повномасштабне виробництво “Ланосів” – зі штамповкою великих кузовних деталей та фарбуванням кузовів та пластикових деталей.

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2010 р. Розпочато випуск нової моделі – ЗАЗ Forza. Це була копія китайського Chery A13, і на Forza підприємство мало намір зробити основну ставку взамін Lanos`у. Проте автомобіль не мав бажаного успіху, в першу через проблеми з якістю і високу ціну.

2012 р. У виробництво повного циклу запущена модель ЗАЗ Vida – вона же Daewoo Aveo/Kalos.

2014 – 2015 рр. Завод зазнає труднощів із збутом, виробництво на тривалі періоди зупиняється.

ЗАЗ Forza у 2010 р. мав стати новою основною моделлю ЗАЗа, але із нею щось пішло не так

2016 р. Головний конвеєр підприємства зупинено, але триває випуск машинокомплектів для заводу General Motors у Єгипті, де щороку продається порядку 20 тис. “Ланосів”.

2017 р. Остаточно припинено виробництво етапної для ЗАЗа моделі Lanos.

2019 р. Триває процедура банкрутства заводу, майно підприємства виставлено на торги.

2020 р. Підприємство намагаються врятувати, налагоджуючи складання кількох моделей Lada (Vesta, Xray, Largus) та Renault Arkana.

За рахунок французьких моделей цілком реально повністю завантажити ЗАЗ роботою

На жаль, подальша доля найбільшого українського автомобільного заводу поки що незрозуміла. Причини проблем – як економічні (падіння купівельної спроможності населення), так і політичні, оскільки велика частка закордонних ринків для ЗАЗа виявилася закритою. Втішає те, що підприємство все ще має масштабні й гнучкі виробничі потужності. На яких за появи більш-менш сприятливих умов можна буде налагодити складання або повномасштабний випуск ледь не будь-якої легкової моделі.

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