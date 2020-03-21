Как всякий уважающий себя автомобильный бренд, Запорожский автозавод кроме "Запорожцев" разрабатывал сопутствующие модели на его базе. Конечно, большинство из них так и остались концептами – но это не значит, что они не интересны нам сегодня.

Причины, по которым концепт-кары и перспективные разработки автопроизводителей не попадали на конвейер, были разными: в одних странах это – капризы рыночной конъюнктуры, в других – особенности планового народного хозяйства. Однако, десятилетия спустя эти прототипы интересны нам как образцы техники отечественной разработки.

Читайте также: "Запорожец"-универсал: страшный сон или эксперименты АвтоЗАЗа

Праворукий "Запорожец"

"Горбатый" ЗАЗ-965 выпускался в праворульных модификациях с индексом 965С. Правда, было заявлено, что это всего лишь почтовая версия "зазика", и через правую дверь водителю безопаснее выходить на тротуар к базовым почтовым ящикам.

Праворульный "Запорожец" был почтовым: отсек для мешков с корреспонденциями вместо заднего сиденья, глухие задние окна и логотипы на дверях.

Однако, не исключено, что таким образом готовилась экспортная модификация ЗАЗ-965 для стран с левосторонним движением, ведь в ту пору различные советские легковушки неплохо продавались за рубежом. Ни одного экземпляра "праворукого" ЗАЗ-965 до наших дней не дошло. Действительно ли планировалось массово продавать эту модель в развитые страны с левосторонним движением, так и останется секретом.

"Запорожец" купе

На самом деле это стильное купе создали не на ЗАЗе, но все равно – профессионалы. Купе под именем КД или "Спорт-900" проектировали сотрудники научно-исследовательского автомобильного института НАМИ.

Купе на базе малолитражек были модными в начале 1960-х. ЗАЗ упустил момент, однако любители не подкачали и сделали серию легких спорткаров КД.

Конструкция, которая базировалась на агрегатах "горбатого", отличалась высоким уровнем технической культуры, и вполне годилась для серийного производства. Однако, все это было сделано не "по работе", а для себя – команда инженеров и дизайнеров выпустила партию из шести машин, которые были оформлены как самоделки.

Читайте также: Каким был первый "Запорожец" 5 секретов горбатого

"Запорожец-опозит”

Наш "Запорожец", который мы уважаем за основательную и отнюдь не бюджетную конструкцию, сначала едва не укомплектовали двухцилиндровым оппозитным мотором, как у мотоциклов "Урал" и "Днепр". Но в конце концов конструкторы московского завода МЗМА, которые вместе с учеными института НАМИ проектировали будущую украинскую малолитражку, разместили в корме специально спроектированный 4-цилиндровый двигатель с противоположно расположенными цилиндрами.

Для "Москвича-444", который затем стал ЗАЗ-965, двигатель подбирали долго. Предпоследний вариант – оппозитная “четверка”, с которой наконец сделали V4.

К счастью, и этот оппозитник не прижился – в первую очередь из-за неудобства обслуживания. Конструкторы НАМИ немного изменили угол развала цилиндров и сделали "четверку" V-образной. И она осталась в производстве до XXI века.

Микровэн ЗАЗ-970

На базе модели ЗАЗ-966 к 1965-му году был разработан цельнометаллический фургон ЗАЗ-970Б грузоподъемностью 350 кг, ведь в Союзе в ту пору очень не хватало малотоннажных грузовиков подобного типа.

На базе "Запорожцев" была создана целая линейка моделей повышенной вместимости: микровэн, пикап, фургон. Однако в серию они не пошли.

Заднемоторная компоновка не стала препятствием для конструкторов, ступенька над двигателем в грузовом отсеке в те годы считалась нормальным делом. Ведь в то время и в Европе были популярны автомобильчики вагонной компоновки на базе заднемоторных Fait 600 и VW Kafer.

Армейский вариант

Военные заказы на предприятиях автопрома были распространены не только в странах с рыночной экономикой. Работал на оборону страны и Запорожский автозавод. Вообще-то, у "Запорожца" был военный родственник, созданный на общих агрегатах замечательный вездеход – транспортер-амфибия ЗАЗ-967 ТПК. Но конструировали его не в Запорожье.

Утилитарный ЗАЗ-971Д имел полный привод, отопитель и трансформируемый салон. Армейская версия была короче – чтобы машина помещалась в вертолет.

Собственная разработка "зазовского" КБ – прототип 971Д. Автомобиль базировался на вышеупомянутой модели 970, однако имел полный привод и два варианта базы – короткий собственно для армии и длинный – для села. В производство утилитарный транспорт не запустили – армии было достаточно УАЗов и плавающих ТПК.

Печальная мысль, вынесенная в заголовок – всего лишь наше предположение. Ведь нельзя исключить, что некоторые из этих машин где-то все же сохранились. Ну а если нет, то никто не может помешать фанатам отечественной технической истории воспроизвести уникальные машины в виде реплик. По крайней мере, опыт других стран свидетельствует о такой возможности.

Читайте также: Вездеход "Харьковчанка": транспорт для Антарктиды