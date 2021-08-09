Запорожский автомобилестроительный завод, который еще в 2008 году выпускал 280 тысяч автомобилей, сегодня использует только 20% производственных мощностей.

На ЗАЗ, согласно официальным данным, работает около 1000 человек, за 8 месяцев этого года предприятие выпустило чуть более 2000 легковых автомобилей и более 60 автобусов. В ближайшее время завод намерен выпустить автобус под брендом Mercedes.

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"Школьные автобусы – в этом году планируется произвести около 75 штук из общего количества (160). Все будет зависеть от того, как будут проходить тендеры. Сейчас тендеры выиграны в Запорожской области и Черкасской области", – сказал глава правления ЗАЗ Николай Евдокименко.

По его словам, первый квартал завод работал на экспорт – ЗАЗ выиграл тендер на поставку 25 низкопольных городских автобусов в польский город Эльбонг. Стоимость одного автобуса – около 75 000 евро.

Что касается проекта по выпуску автобуса под шильдиком Mercedes, то это проект ЗАЗа. Автобус, о котором идет речь, называется А09, он 9-метровый.

"Этот автобус сертифицирован для рынка Украины и проходит дорожные испытания, примерно 50 тысяч км пробега. За это время мы должны закончить подготовку производства, пройти аудит "Mercedes" – это специальная процедура. Мы должны подтвердить производителю, что мы отвечаем его требованиям и тогда вместо бренда ЗАЗ появится бренд "Mercedes" и автобус автоматически попадает в сеть продаж – это Европа, Казахстан, Узбекистан", – сказал Евдокименко.

До конца года завод планирует выпустить 6000 – 6500 автомобилей и 160 автобусов. Кроме того, предприятие выпускает мобильные офисы на базе грузовых авто, которые можно использовать в качестве передвижного почтового отделения, центра административных услуг или пункта медицинской помощи, а также запчасти.