Покупцем третини автозаводу в Пусані (Південна Корея) стала корпорація Geely Automobile Holdings.

Renault Group та Geely Automobile Holdings та оголосили про підписання угоди щодо купівлі китайською стороною 34,02 відсотка акцій компанії Renault Motor Korea – корейського підрозділу французького автовиробника. За даними Reuters, сума угоди становить 200 мільйонів доларів. Ця угода дозволить Geely налагодити експорт машин на американський ринок, оскільки між США та Південною Кореєю діє договір про вільну торгівлю.

Про партнерство Geely та Renault стало відомо ще у серпні 2021 року. Тоді повідомлялося, що сторони підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає співпрацю у галузі розробки гібридів, обмін технологіями та ресурсами. На початку 2022 року з'ясувалося, що компанії домовилися про створення спільного виробництва китайських гібридних автомобілів у Південній Кореї.

До речі Renault планує отримувати 20% прибутку від надання послуг

Передбачалося, що партнери розроблять нову модельну лінійку автомобілів на платформі CMA, створеній Geely разом із Volvo. Французам доручать дизайн і маркетинг, а Geely нададуть завод Renault у Пусані (розрахований на випуск 300 тисяч машин на рік), де буде організовано виробництво майбутніх гібридів. Це спільне підприємство мало допомогти французькій марці закріпитися в азіатському регіоні, а Geely — отримати можливість вийти на американський ринок, оскільки між Південною Кореєю та США діє угода про вільну торгівлю.

Як виявилось, Renault вирішила продати частину свого корейського бізнесу китайському холдингу. "Ця угода відображає впевненість Geely Holding Group та Renault Group у сильному потенціалі південнокорейського ринку, який ще більше посилить стратегію "Ренолюції", — йдеться в офіційній заяві французької сторони.

Renaulution, або "Ренолюція", - це стратегія розвитку Renault, представлена на початку 2021 року, яка передбачає розробку екологічно чистих моделей.