Для цього створена окрема компанія Mobilize (Мобілайз).

Підрозділ французького автоконцерну Mobilize вибудовує свою бізнес-модель на основі принципу “Авто як послуга”, однак і автомобілі виробляти планує.



Наразі Mobilize презентує власну стратегію: розширити діяльність Групи за межі автомобілебудування, забезпечити постійні прибутки і до 2030р. вийти на рівень 20% від загального товарообігу Групи Renault.

Також цікаво Renault виходить з росії та дарує їй всі свої заводи

Виходячи з фундаментальних змін у галузі автомобілебудування, Mobilize розробляє нову бізнес-модель за принципом VaaS з повним набором послуг на основі інтегрованої комп’ютеризованої екосистеми.

Орієнтуючись насамперед на використання, а не на володіння, Mobilize пропонує, крім автомобілів, ще й послуги, через простіші, доступніші, екологічніші й дешевші рішення мобільності.

“Mobilize продає не авто, а послуги, куди входять фінансові й страхові рішення, а також з енергетики та технічного обслуговування. Автомобіль стає платформою сервісу, дозволяючи потроїти прибуток за час експлуатації”, – пояснює Виконавча директорка Mobilize Клотільда Дельбо.

Модель Mobilize базується на:

Повністю інтегрованій програмній екосистемі, що дозволяє і професіоналам, і звичайним покупцям отримувати всі види послуг від автомобіля (комп’ютеризований транспортний засіб). Основою цієї екосистеми є технологічні компоненти, що вже працюють у дочірніх структурах Mobilize. Через ці структури і Renault Group Mobilize має доступ до понад 600 розробників і можливість запустити першу версію Software Defined Vehicle (Комп’ютеризований транспортний засіб) вже в 2023р.

Цільовому призначенні: Mobilize розробляє власні електромобілі, які призначені для індивідуального, групового та інтенсивного використання. Хоча послуги Mobilize надаються користувачам усіх марок, автомобілі Mobilize дозволяють максимально знизити загальні експлуатаційні витрати. На етапі розробки команди дизайнерів та інженерів Mobilize концентруються на п’ятьох аспектах: витривалість, можливість бездротового оновлення, легкість чищення/техобслуговування/ремонту, мінімальний вплив на довкілля, багатий і позитивний досвід клієнтів.

Широкому наборі послуг: Фінансові послуги: Mobilize пропонує послуги з фінансування, страхування і платежів через RCI Bank and Services. Для зміцнення зав’язків між двома юридичними особами RCI Bank and Services змінює свою назву на Mobilize Financial Services.

Енергія: Mobilize надає своїм клієнтам (операторам мобільності, керівникам автопарків, індивідуальним покупцям) повний спектр послуг з обслуговування електрообладнання і підзарядки акумуляторів) і вдома, і на роботі, і в дорозі. До цих послуг входить Mobilize Charge Pass (перепустка до точки заряджання), Mobilize Smart Charge (надає доступ до 260,000 точок заряджання, в тому числі 1,600 точок швидкого заряджання), the Battery Health Certificate (свідоцтво про стан акумулятора) і встановлення точок заряджання через Mobilize Power Solutions.

Технічне обслуговування і ремонт: Володіючи повним обсягом даних для діагностичного обслуговування, Mobilize використовує дилерську мережу і підприємства Групи Renault, такі як завод у м. Флен, для ремонту і відновлення своїх автомобілів. Даючи їм друге або третє життя, Mobilize подовжує термін їхньої експлуатації, а отже й збільшує цінність, яку за цей час створює кожний автомобіль.

Mobilize орієнтується на клієнтуру, що представляє наступні три сегменти ринку з високими темпами зростання:

1. Роздрібні замовники та малі й середні автопарки

З допомогою Mobilize Financial Services (Фінансові Послуги Mobilize) ми прискоримо надання рішень мобільності, пропонуючи довгострокові абонементи на оренду і таким чином отримаємо вигоди від зростання ринку оренди автомобілів на понад 80%. Mobilize Financial Services має на меті до 2030р. збільшити до 1 мільйона парк машин для оренди і до 200,000 кількість абонементів.

Mobilize Financial Services також збільшить фінансування бізнесу вживаних автомобілів, зокрема користуючись перевагами появи підключених електромобілів, щоб діяти протягом всього строку експлуатації і пропонувати комплексний досвід аж до моменту перепродажу автомобіля або його переробки. Більше того, Mobilize Financial Services розширить спектр послуг у двох головних напрямках: Car insurtech (страхове техобслуговування), через підключення автомобіля для запуску страхових продуктів на основі використання і створення платіжної екосистеми, що поєднуватиме підзарядку, універсальні платежі (в машині і поза машиною), і пропозиції Buy Now Pay Later (купуй зараз – плати потім). Анімація цієї екосистеми здійснюватиметься через програму лояльності Eco і заохочуватиме наших клієнтів до бережливого поводження з довкіллям.

2. Оператори мобільності населення

Через Mobilize Driver Solutions Mobilize надає послуги службам замовлення таксі, таксистам і приватним водіям, зокрема абонементи на повне обслуговування електромобіля LIMO, страхування, техобслуговування, підзарядку і підтримку.

Mobilize надає рішення для операторів групового користування автомобілями за допомогою DUO Vehicle – двомісного електромобіля, запуск якого запланований на 2023р. Ним можна буде користуватись за абонементом, і він включатиме в себе рішення страхування і програмного забезпечення для управління автопарками користувачів, а також техобслуговування. Загальні витрати на експлуатацію DUO будуть на 35% нижчими у порівнянні з традиційним 4-місним електромобілем, 50% матеріалів, що йдуть на його виготовлення, виробляється із вторсировини, а 95% матеріалів можна використовувати повторно. Вантажна версія BENTO також пропонуватиметься майстрам для спільного використання і за абонементом.

3. Оператори служб “доставки до дверей” і професіонали

Mobilize заходить на ринок «доставки до дверей», що швидко розвивається і до 2030 р. має зростати щорічно на 7% , надаючи операторам всебічні рішення для послуг з урахуванням нових міських реалій. Ці послуги спочатку надаватимуться електромобілями Kangoo і Master, а також автомобілями інших виробників, до появи HIPPO в 2026 р. Експлуатаційні витрати будуть меншими на 30% за витрати конкурентів. Ці послуги охоплюють весь спектр послуг, які пропонує Mobilize, в першу чергу заряджання і управління автопарком.

Амбітні цілі

Послуги, які пропонує Mobilize, сприяють розвитку електротранспорту, а також:

зниженню витрат для клієнта,

захисту клієнта від падіння залишкової вартості автомобіля, оскільки Mobilize залишається його власником,

подовженню терміну експлуатації продукту і зменшенню викидів парникових газів,

примноженню доходів від автомобілів,

стабільним прибуткам.

Таким чином, у Mobilize є унікальна можливість мати 20-відсоткову частку в товарообігу Групи Renault до 2030р. Модель постійного надходження прибутків означає, що Mobilize не залежить від традиційних циклів автопромисловості.

Така стратегія дозволяє Mobilize ставити перед собою наступні цілі: