Глава Мінпромторгу Росії Дени́с Мантуров розповів про майбутнє Renault.

Завод Renault у разі передачі Москві законсервований не буде, на ньому налагодять виробництво інших автомобілів, не виключено, що Lada.

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Renault через дефіцит коштів на підтримку роботи в РФ приймає рішення передати акції свого заводу "Автофрамос" Москві як суб'єкту.

Renault планує передати частку в АвтоВАЗі Науково-дослідному автомобільному та автомоторному інституту (НАМІ), це буде «угода за рубль» з опціоном зворотного викупу акцій протягом 5-6 років.

Продаж частки Renault в "АвтоВАЗі" китайським компаніям не обговорюється.