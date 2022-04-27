Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о будущем Renault.

Renault в России владеет несколькими заводами – в Москве "Автофрамос" (там производили Arkana и Duster) и "АвтоВАЗ" в Тольятти и Ижевске (это совместное предприятие с российским оборонным предприятием). От обоих активов французы решили избавиться.

В частности, Renault принимает решение передать акции своего завода "Автофрамос" правительству города Москвы. По задумке москалей, завод законсервирован не будет, на нем они мечтают наладить производство других автомобилей, не исключено, что Lada, сообщает РИА Новости.

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Свою долю в АвтоВАЗе Renault планирует передать Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ). Это будет "соглашение за рубль" с опционом обратного выкупа акций в течение 5-6 лет.

Таким образом, Renault фактически подарит рашистам долю в своих предприятиях, чтобы не оставаться в пределах токсичной страны-террориста.